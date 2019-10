Lazio, Correa: "Sono pronto, voglio segnare ancora al Bologna"

Joaquin Correa, prima del match col Bologna, ha commentato la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Speriamo anche oggi in un mio gol per vincere questa sfida, vogliamo portare a casa i tre punti ed essere padroni del campo. Sono stato fuori per un piccolo problema all'adduttore, ma ho lavorato bene e sono pronto. Sarà una gara fisica, hanno giocatori di qualità, gestiscono bene il pallone e dobbiamo essere cattivi nel pressing per fargli male".

Bologna-Lazio, ormai ci siamo. Ai microfoni di Sky Sport, El Tucu Correa ha dichiarato: “In casa ci troviamo ovviamente bene ma dobbiamo migliorarci per stare in alto in classifica anche in trasferta. Servono i tre punti”.