Lo Spezia inchioda l’Atalanta allo 0-0: Gosens scatenato, Provedel insuperabile

Solo un pareggio per l’Atalanta di Gasperini a Cesena contro lo Spezia. Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre che sono state attente più a non scoprirsi che a affondare il colpo. Due pali per parte: prima quello di Farias e poi quello di Zapata, il migliore dei suoi, allo scadere dei primi 45’. Più spettacolo invece nella ripresa dove i bergamaschi escono allo scoperto e al minuto 53’ segnano anche la rete del vantaggio con Zapata, poi annullata dal Var per un fuorigioco millimetrico. Pericolosa anche la squadra di casa von Gyasi, salva tutto Gollini. Nel finale Gosens scatenato va vicino alla rete in più occasioni ma trova davanti a se un Provedel insuperabile. Bergamaschi che quindi salgono a 14 punti in classifica, a pari merito con la Lazio e non riescono a portare a casa la vittoria dopo il pareggio prima della sosta contro l’Inter.

Crotone - Lazio, la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Crotone - Lazio, le pagelle a cura di Lalaziosiamonoi.it

Torna alla homepage