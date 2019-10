Milan, Pioli non pensa alla Lazio: “Non sono preoccupato. Testa alla Roma”

Roma e poi Lazio nel giro di una settimana. Nel mezzo un turno infrasettimanale più soft, almeno sulla carta, contro una Spal in debito d'ossigeno e di punti. Poi Juventus e Napoli per chiudere il novembre di fuoco del Milan. Ma Stefano Pioli non fa drammi e soprattutto non pensa al calendario. Domani (ore 18) i rossoneri affronteranno la squadra di Fonseca all'Olimpico, la testa è solo lì: “Dobbiamo dimostrare che valiamo in ogni partita. Più gli avversari sono forti e più dobbiamo essere preparati, il calendario non mi preoccupa perché pensiamo solo alla gara di domani” - ha detto il neo tecnico del Milan in conferenza stampa - “Dobbiamo leggere meglio le situazioni che ci sono sfuggite nella ripresa contro il Lecce (pareggio 2-2 a San Siro la scorsa settimana ndr), essere sul pezzo per novanta minuti. Ora abbiamo la testa rivolta solo alla Roma". Poi Pioli conclude con un pensiero rivolto alla lotta Champions: “A questo punto della scorsa stagione il Milan era al quarto posto, dobbiamo rimboccarci le maniche. Noi dobbiamo provare a vincerle tutte, poi si vedrà".

