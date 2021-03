Politano regala la vittoria al Napoli, Milan a -9 dall'Inter

L'Inter esulta, il Milan allontana il sogno scudetto a causa del ko subito in casa per mano del Napoli. Alla squadra di Gattuso basta la rete di Politano all'inizio del secondo tempo per portare a casa tre punti importantissimi in chiave quarto posto. I rossoneri, reduci dalla bella prestazione contro il Manchester United in Europa League, non riescono a ribaltare il match dopo lo svantaggio subito. La squadra di Pioli ha alcune occasioni per trovare almeno il pareggio ma alla fine il muro partenopeo regge e permette agli azzurri di portare a casa la vittoria. Nei minuti di recupero Pasqua espelle anche Rebic per proteste. Sono 9 ora i punti che dividono l'Inter capolista dal Milan, dieci se si considerano gli scontri diretti; il Napoli sale al quinto posto raggiungendo la Roma a quota 50 con ancora la gara da recuperare contro la Juventus.

