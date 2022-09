Serie A, Bologna - Empoli: prima vittoria per Zanetti, ko all'esordio per Motta

TUTTOmercatoWEB.com

Prima vittoria in campionato per l'Empoli, prima sconfitta da nuovo allenatore del Bologna per Thiago Motta. Al Dall'Ara vince la squadra allenata da Paolo Zanetti in una gara vera, dura, giocata benissimo da entrambe le squadre. A deciderla una rete di Bandinelli nella ripresa, nel momento in cui l'Empoli stava soffrendo di più. Anche sfortunati i padroni di casa che hanno anche colpito due legni prima con Arnautovic e poi nel finale con Zirkzee. I toscani salgono a 7 punti in classifica, i felsinei rimangono a quota 6.