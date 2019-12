Serie A, il Brescia risale la classifica: tris pesante al Lecce

Sembrava incredibile pensarlo solo due settimane fa, ma tant'è. Il nuovo Brescia di Corini infila il secondo successo consecutivo e vola fuori dalla zona retrocessione. Una situazione, tra l'altro, momentanea ma non troppo. Le rondinelle hanno ancora una partita da recuperare (in programma mercoledì contro il Sassuolo, ndr) e possono dunque sperare di controsorpassare gli eventuali successi di Spal, Sampdoria o Genoa. Intanto, nell'anticipo della sedicesima giornata non c'è storia. Chancellor, Torregrossa e Spalek annientano un Lecce mai pericoloso e schiacciato per gran parte del match, terminato 3-0. Una prestazione non comune alle squadra di Liverani, che ora rischia di essere nuovamente risucchiata nei bassifondi della classifica. Di seguito, ecco la situazione della lotta salvezza in Serie A (tra parentesi le partite giocate):

11 - VERONA 18 (15)

12 - BOLOGNA 16 (15)

13 - FIORENTINA 16 (15)

14 - SASSUOLO 15 (14)

15 - UDINESE 15 (15)

16 - LECCE 15 (16)

17 -BRESCIA 13 (15)

18 - SAMPDORIA 12 (15)

19 - GENOA 11 (15)

20 - SPAL 9 (15)

