Serie A, il Napoli infila la nona vittoria: Atalanta ko

Il Napoli travolge anche l'Atalanta. La squadra allenata da Spalletti continua a vincere in campionato e si impone per 1-2 al Gewiss Stadium. Eppure i padroni di casa avevano iniziato al meglio passando in vantaggio grazie al rigore trasformato da Lookman per il fallo di mano di Osimhen. Vantaggio che dura poco perché è proprio l'attaccante nigeriano a segnare la rete del pareggio e poi a fornire l'assist per il gol Elmas che fissa il punteggio sul 2-1. Nona vittoria consecutiva per gli azzurri ora a + 8 sulla seconda in classifica.