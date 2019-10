Serie A, la Juventus espugna San Siro: primo ko per l'Inter di Conte

Questa giornata di Serie A si chiude con un big match da brividi: l'Inter ospita a San Siro la Juventus. Sfida ai vertici tra le due principali pretendenti per lo scudetto. Conte ritrova la sua vecchia squadra sul suo cammino, una Juventus che comincia a spingere sin dai primi minuti. E proprio dopo soli 4 giri di lancette i bianconeri passano in vantaggio: Pjanic lancia Dybala, che mette giù il pallone e beffa Handanovic con un potente mancino sul palo lontano. L'Inter non ci sta, e una sciocchezza di De Ligt apre di nuovo la partita: il difensore tocca con il braccio un pallone messo dentro da Barella. Dal dischetto non sbaglia Lautaro, che indovina l'angolo e batte Szczesny. Prima della fine dei 45' minuti la Juventus trova di nuovo il vantaggio con Ronaldo, ma il gol viene annullato perchè viziato da un fuorigioco. Nel secondo tempo i ritmi rimangono sostenuti, l'intensità è alta e la gara in pieno equilibrio. Al minuto 80', però, sono gli uomini di Sarri ad avere la meglio: Bentancur libera Higuain in area, l'attaccante controlla e supera Handanovic con un rasoterra. Non cambia il risultato fino al triplice fischio. La Juventus scavalca l'Inter in classifica e si prende la prima posizione, a quota 19 punti.