Serie A | Lekovic condanna il Monza contro il Verona. L'Udinese al fotofinish batte il Venezia

Balzo salvezza del Verona, crisi senza fine del Monza. All'U-Power Stadium vince la squadra di Zanetti a cui basta l'autorete di Lekovic dopo appena 13 minuti per portare a casa tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Gara molto equilibrata tra le due formazioni con gli scaligeri che però hanno tenuto meglio il campo e sono andati vicini al raddoppio in almeno un paio di occasioni: prima con Niasse e poi con Mosquera. Tra le fila dei biancorossi il più pericoloso è senza dubbio Dani Mota ma è buona anche la prestazione dell'ex Lazio Castrovilli soprattutto in occasione del cross non sfruttato da Pedro Pereira. Sale quindi a 23 il Verona mentre il Monza, prossimo avversario della squadra di Baroni, rimane ultimo a 13.00.

Nell'altro match delle 15.00 gara ricca di gol tra Udinese e Venezia con un pirotecnico 3-2 in favore dei friulani. I padroni di casa sfruttano al meglio due indecisioni di Joronen, entrato dopo l'infortunio di Stankovic, e affondano il colpo prima con Lucca e poi con Lovric. Nella ripresa ecco la rimonta della squadra di Di Francesco che prima accorcia con Nicolussi Caviglia e poi pareggia con il gol di Gytkjaer. A cinque minuti dalla fine è però la rete di Bravo a regalare il successo alla squadra di Runjaic. Friulani che salgono a 29 punti con il Venezia che invece rimane al penultimo posto a quota 16.