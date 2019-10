Serie A, prima indigesta per Pioli. Il Lecce pareggia al 92', Milan rimandato

Esultanza strozzata in gola ed esordio macchiato indelebilmente. Alla sua prima sulla panchina del Milan Stefano Pioli non va oltre a un pareggio amaro da digerire. Perché il bolide con cui Calderoni trafigge Donnarumma al 92' gela San Siro sul più bello, quando ogni spettatore sugli spalti già pregustava in bocca il dolce sapore della vittoria. Finisce 2-2 tra i rossoneri e il Lecce di Liverani, mai domo e in grado di recuperare due volte un Milan più brillante del solito e che comunque registra qualche segnale incoraggiante. Apre le marcature Calhanoglu nel primo tempo, raggiunto poi da Babacar al 62' (l'ex Sassuolo sbaglia il rigore ma insacca la ribattuta). A meno di 10 minuti dalla fine è Piatek a siglare gol dell'illusorio successo, è la sua prima rete su azione in questo campionato. Niente da fare però per il Milan, ora dodicesimo a quota 10 punti. Bene invece il Lecce che con questo punto stacca di una lunghezza la zona retrocessione.

