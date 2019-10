Lazio, ora sai reagire: solo la Juventus ha fatto meglio in rimonta

Roma, Bologna (x2), Atalanta. Per quattro volte in questa stagione la Lazio ha rimontato uno svantaggio, cinque considerando anche l'Europa League (dove è arrivata l'unica vittoria in rincorsa). È un dato positivo e in controtendenza con il recente passato, dove una sillaba in più - da rimonta a rimontata, vedasi Spal e Cluj - cambiava completamente la visione collettiva della personalità dei biancocelesti. Invece la squadra di Inzaghi ha dimostrato carattere, attributi, per dirla politicamente corretta. Nelle quattro partite in cui è andata in svantaggio per prima (le tre sopracitate più l'Inter), la Lazio ha rimontato in tre occasioni. Come riporta Lazio Page, è la percentuale (75%) più alta della Serie A dopo quella della Juventus (100%). Inoltre, il 3-3 di Immobile contro l'Atalanta è il quarto “gol del pareggio” siglato in campionato (sommato ai due sempre di Ciro a Bologna e a quello di Luis Alberto nel derby). Solo il Genoa, che ne ha realizzati 5, ha fatto meglio finora. A parole come sul campo, “Non mollare mai” è l'inno di questa Lazio.

