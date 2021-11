Serie A, solo un pari tra Udinese e Genoa ma Gotti perdere Pereyra per infortunio

Finisce a reti inviolate il lunch match delle 12:30 valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Una gara senza colpi di scena tra Udinese e Genoa che portano a casa un punto a testa che muove poco la classifica. Tegola nel primo tempo per la squadra di Gotti che perde Roberto Pereyra per un problema alla clavicola. Il giocatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti ed è a serio rischio per il match di giovedì proprio contro la Lazio.