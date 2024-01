Bayern Monaco, Boey avverte la Lazio: "Ecco che tipo di giocatore sono"

ll nuovo acquisto del Bayern Monaco è Sacha Boey. Il terzino destro si è legato al prossimo avversario della Lazio in Champions League, con un contratto fino al 30 giugno 2028. Nelle ultime ore ha rilasciato delle prime dichiarazioni ufficiali al canale del club tedesco, lanciando un segnale e mettendo avanti sin da subito la sua carta d'identità legata a caratteristiche e carisma:

"Sono emozionato, è tutto incredibile. Non riuscivo a dormire. È un sogno per me e adesso mi ritrovo qui. Il Bayern è un club leggendario, con tanta storia, sono onorato che un club così mi abbia voluto. Sono un giocatore veloce e aggressivo, so difendere e so anche attaccare. Per me è un onore giocare per un club come il Bayern Monaco. Ho parlato con Mathys Tell, è un mio grande amico e un bravo ragazzo, mi ha consigliato di venire qui. E ora ci sono", ha concluso.