AZ Alkmaar, alla scoperta dell'avversario di Conference: allenatore, giocatori e classifica

Agli ottavi di finale di Conference League la Lazio se la dovrà vedere contro l'AZ Alkmaar: l'andata si giocherà allo Stadio Olimpico martedì 7 marzo, mentre il ritorno sarà in Olanda, giovedì 16. Ma andiamo alla scoperta della squadra olandese.

CAMPIONATO - Nell'attuale Eredivisie l'AZ Alkmaar occupa il terzo posto in classifica con 44 punti, alle spalle del Feyenoord capolista (49) e dell'Ajax (46). Gli olandesi, nelle 22 giornate disputate, hanno ottenuto 13 vittorie, 5 pareggi e appena 4 sconfitte. L'ultima la settimana scorsa proprio per mano del Feyenoord (2-1).

ALLENATORE - Il tecnico dell'AZ Alkmaar è Pascal Jansen. Nonostante sia olandese, è nato a Londra il 27 gennaio 1973. Non ha un passato da calciatore, bensì il suo percorso parte da allenatore in seconda e nelle giovanili di diversi club olandesi. È in carica sulla panchina dell'AZ da dicembre 2020, chiamato a sostituire l’esonerato Arne Slot. Curiosità: suo padre Hans Jansen è un musicista olandese. Sua madre Sue Chaloner era una cantante pop olandese, membro del duo musicale Spooky and Sue.

LA ROSA - Stando a quanto riportato dal portale specializzato transfermarkt.com, il valore complessivo della rosa dell'AZ Alkmaar è di 93,75 milioni di euro. Il calciatore dal valore più elevato è Jesper Karlsson, ala sinistra finita nel mirino anche di Napoli e Fiorentina. Si parla un gran bene anche del centravanti, Vangelis Pavlidis, che in 23 presenze complessive ha messo a referto 16 gol (10 in 14 presenze di Eredivisie).

LO STADIO - L'AZ Alkmaar gioca le sue partite casalinghe all'AFAS Stadion: si tratta di un impianto con una capienza di 19,500 posti a sedere. Lo stadio, sito nella cittadina di Alkmaar, ha sostituito il vecchio Alkmaarderhout ed è stato inaugurato il 4 agosto del 2006 con una gara amichevole tra AZ Alkmaar e Arsenal, vinta dagli inglesi per 3-0.

