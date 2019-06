Calciomercato Lazio, dalla Serbia: "Accordo per Milinkovic al PSG"

"Milinkovic a un passo dal PSG". A rilanciare la notizia è il portale Blicsport.rs: secondo i media serbi sarebbe già stato raggiunto l'accordo tra la Lazio e il Paris Saint-Germain per il trasferimento del Sergente in Francia. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti diretti tra il club francese e i biancocelesti. Dopo aver ricevuto l'ok da parte del calciatore, Leonardo avrebbe trovato l'intesa anche con Lotito. Le cifre dell'affare però non sono state ancora svelate. Per il momento si tratta di una voce proveniente dall'estero che ancora deve trovare conferma.

Pubblicato il 24/06 alle 16:45