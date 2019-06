Lazio, Immobile torna bambino: gavettoni con Criscito e Insigne - FOTO

Restare bambini dentro, spesso, è la chiave per la felicità. Scaricare lo stress, allontanare tensioni e pensieri per dedicarsi solo al puro divertimento, è allo stesso tempo difficile e necessario. La Lazio e la prossima stagione possono aspettare, prima bisogna ricaricare le pile. Ecco perché, in tempo di vacanza, tre campioni della nostra Serie A come Immobile, Insigne e Criscito hanno deciso di svestire – in tutti i sensi – i panni da calciatori, per trasformarsi nei rispettivi alter ego di circa 20 anni fa. La testimonianza di ciò arriva direttamente da una stories del difensore del Genoa, immortalato insieme ai suoi due amici e conterranei in un parco acquatico: un gavettone per resettare la mente e tornare all'infanzia, con buona pace delle loro compagne che, per un po', avranno un piccolo in più a cui pensare.

SERIE A, AUMENTANO GLI STIPENDI DEGLI ALLENATORI

CALCIOMERCATO LAZIO, SPRINT PER LAZZARI

TORNA ALLA HOMEPAGE