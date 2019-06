Calciomercato Lazio, la Juventus insiste per Milinkovic: Romero nella trattativa?

Milinkovic - Juventus è un binomio che rimbalza da una parte all'altra sin dalla scorsa estate. Eppure, strappare il gioiello biancoceleste a Lotito sarà impresa ardua. I bianconeri sognano Paul Pogba, pista che rimane difficile da percorrere. Proprio per questo motivo il club di Torino avrebbe nelle ultime ore aumentato il pressing sul centrocampista della Lazio. La valutazione di Milinkovic ammonta a 100 milioni di euro, cifra difficilmente trattabile. Per questo, come riporta Il Corriere della Sera, la Juventus vorrebbe inserire nella trattativa delle contropartite tecniche. Come già riportato precedentemente, resta caldo il nome di Spinazzola, esterno adatto al modulo utilizzato da Inzaghi. L'altra pedina rimane tutta da scoprire. Lotito avrebbe chiesto Moise Kean, gioiello che difficilmente la Juventus lascerà partire. Elemento che invece i bianconeri potrebbero sacrificare, sembra essere Cristian Romero, difensore argentino già bloccato dalla vecchia signora ma che sembra essere destinato a giocare un'altra stagione al Genoa. Infatti, Demiral dopo l'ottima esperienza con il Sassuolo è destinato a vestire la maglia della Juventus nel prossimo campionato. Per questo, il club di Torino potrebbe pensare di girare Romero direttamente alla Lazio, inserendolo nella trattativa per raggiungere Milinkovic.

