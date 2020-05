Calciomercato Lazio, pista per la difesa: si pensa al brasiliano Adryelson

Si lavora per la ripresa, ma con un occhio sempre attento al calciomercato. La Lazio pensa al presente e all'immediato futuro, segnando sul taccuino tutti i nomi da seguire. Ed ecco che spunta una nuova pista per la difesa: si tratta del brasiliano Adryelson, giocatore dello Sport Recife. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le sue dichiarazioni aprono possibili scenari: "Si parla molto del mio futuro, lascio fare ai miei agenti". E, per alcuni aspetti, ricorda molto Luiz Felipe. L'attuale difensore biancoceleste si è rivelato un colpo strepitoso, pescato dall'Ituano in Serie D brasiliana e ora tra i centrali più in vista del campionato italiano. Adryelson si è messo in mostra in Serie B, guadagnandosi un secondo posto e la promozione in A. Ci sono altri club sulle sue tracce: Gremio, Internacional e Athletico Paranaense. In Italia, invece, a seguirlo sono Lazio e Atalanta. Altra curiosità. Proprio Adryelson prese il posto di Luiz Felipe nella nazionale Under 20 per disputare il Torneo di Tolone, visto l'infortunio del biancoceleste. Già 12 mesi fa Tare e il suo entourage si erano informati sul suo profilo, si parlò di una cifra intorno ai 10 milioni.

TRATTATIVA - Non è il classico statico difensore, è alto 1.82 e dotato di buona falcata. Piede destro, ma viene impiegato anche come centrale di sinistra. Anche in questo, insomma, ricorda Luiz Felipe. Il contratto con lo Sport Recife scade il 31 dicembre 2021. La Lazio dovrà impostare una trattativa convincente, e non basteranno pochi soldi per portare Adryelson a Roma. La società è stata chiara: "Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali, però se arrivasse un'offerta vicino ai 10 milioni...".