Derby degli Youtuber, Marconi contro Gigi: botta e risposta tra capitani

I due protagonisti annunciati del Derby degli Youtuber hanno presentato le due stracittadine che si disputeranno nei prossimi giorni

Pubblicato il 9/3

Mancano 12 giorni al Derby della Capitale e per le vie della città già non si parla d'altro. Il solito confronto sentitissimo tra le due sponde della Città Eterna che quest'anno vale un posto in Europa. Ma segnatevi questa data. Sabato 12 marzo va in scena un'altra stracittadina romana. Sempre Lazio contro Roma, biancocelesti contro giallorossi, aquile contro lupi. La cornice del big match però non sarà lo Stadio Olimpico, che verrà ricoperto di sciarpe e bandiere solo 8 giorni a seguire, ma il Centro Sportivo Ciriaci, in Via Aurelia Antica 529. A dare indicazioni in panchina non saranno né Sarri, né Mourinho e in campo non ci saranno i vari Immobile, Abraham, Milinkovic e Pellegrini. Sul rettangolo verde di calcio a 8, scenderanno alcuni dei più conosciuti personaggi del web, tifosi della Lazio e della Roma pronti a dare vita alla decima edizione del Derby degli Youtuber. Un progetto iniziato nel dicembre 2016 e che per la decima volta metterà di fronte le versioni online di Lazio e Roma. Tra i tanti protagonisti ci saranno ovviamente i due capitani, Federico Marconi per i giallorossi e Luigi Puccianti, in arte Gigi, per i biancocelesti. I due Youtuber, intervenuti in esclusiva ai nostri microfoni, hanno presentato i due derby che verranno disputati nel giro di pochissimi giorni. Di seguito tutte le loro dichiarazioni su una rivalità che adesso spazia su due fronti.

Qual è l’essenza del Derby degli Youtuber?

Federico Marconi: “L’evento è un momento di condivisione, di bella esperienza per entrare in clima derby. Veniamo da un momento storico molto delicato, quello della pandemia. Festeggeremo la decima edizione. Abbiamo iniziato nel 2016 con pochissime persone, poi ne abbiamo vissuti alcuni a porte chiuse. Questo evento qui è il riassunto di tutto e una bella giornata da vivere insieme. Lo consiglio sempre perché, nonostante uscirà il video su Youtube, viverlo dal vivo è un’altra cosa. Si percepisce l’aria del derby e si vede quanto lavoro c’è dietro. In campo tutti vigliamo vincere ma c’è anche grande rispetto. C’è anche nel derby a Milano, non c’è stato nell’ultima edizione. Il derby degli Youtuber è questa roba qua”.

Gigi: “Dal campo si vedono sfaccettature che poi nel video non si vedono. Ad esempio il pre e il post gara, il riscaldamento, le foto a fine partita. Tanti romanisti vengono da me a chiedere un selfie e tanti laziali vanno da Federico. È anche un avvicinare, per quanto possa essere possibile, le due sponde della Capitale. È un momento di amicizia anche sul campo, nonostante nessuno voglia perdere”.

Un bilancio sulla Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri?

Federico Marconi: “Si è esagerato molto in estate. È vero che sono arrivati due fuoriclasse in panchina, però se non gli dai a disposizione una rosa adatta non puoi pensare che Lazio e Roma competano per lo Scudetto. Mi piace molto di più il lavoro che sta facendo Sarri. Tutti sappiamo quanto è difficile costruire una squadra adatta a lui e da che periodo veniva la squadra dopo 5 anni fantastici con Inzaghi. Sarri sta plasmando piano piano la Lazio, ovviamente con alcune normali difficoltà. Dalla parte opposta Mourinho non ha a disposizione un club alla Mourinho, ma sta esagerando trovando troppi alibi negli arbitri quando alla Roma manca una base solida di gioco. Fonseca era molto più criticato. Mou non è Guardiola e non è Sarri. Le sue sono sempre state squadre compatte. Quest’anno mi sembra di vedere Zeman. Difesa altissima e poco ordine tutto. La Roma non ha una rosa scarsa e non è sempre colpa degli arbitri. A turno tutte le squadre hanno subito dei torti arbitrali, anche alla Roma ma senza complotti e poteri forti. Sia a lui che a Sarri va dato altro tempo, ma io avrei continuato a dare fiducia a Fonseca. L’unico che poteva cambiare davvero le carte in casa Roma era Antonio Conte”.

Gigi: “Si sono create aspettative troppo alte su Mourinho. È stato un anno di cambiamento per tante squadre italiane, è normale che qualcuno rimanga deluso. Per quanto riguarda Sarri io a inizio anno avevo una paura incredibile. Lui gioca in quel modo, rischia tanto e non butta via il pallone. Conoscendo anche Lotito sul mercato avevo veramente paura di cadere in basso in classifica. Spero che non ci si arrenda qui con questo progetto. Può farci divertire”.

Chi arriva meglio al derby e per chi è più importante?

Federico Marconi: “Difficile dire chi arriva meglio. Sono due squadre poco costanti. Posso dire che arriva meglio la Roma che ha battuto bene sia Spezia che Atalanta e non è banale. Anche la Lazio sta bene. Ha vinto benissimo a Cagliari e non era scontato in questo periodo. I biancocelesti arrivano più rilassati. Il carattere che ha tirato fuori Mourinho dai suoi giocatori è tanto isterico e quindi ho paura di vedere una squadra isterica e poco organizzata. È più importante per la Roma perché ha perso all’andata. L’obiettivo Champions è molto difficile ma perdendo il derby rischi di portarti degli strascichi da qui a fine stagione”.

Gigi: “Secondo me ci arriva meglio la Lazio anche per una questione di impegni e di calendario. Pochi giorni dopo c’è il ritorno con il Vitesse. È importante per entrambe. La Lazio è uscita con il Porto e ci può stare, ma si poteva anche passare il turno. Il campionato non sta andando benissimo per entrambe. La Roma ha perso il derby d’andata ma è ancora in Conference League”.

Puoi scegliere solo una vittoria tra derby vero e quello degli Youtuber…

Federico Marconi: “Dico Derby degli Youtuber. Ci teniamo”.

Gigi: “Adesso ti direi derby vero. Ma quando sabato entrerò in campo vorrò vincere a tutti i costi”.

Chi leveresti agli avversari nei due derby?

Federico Marconi: “Leverei Savage tra gli Youtuber, senza pensarci troppo. Levare il capitano Gigi è una mancanza di rispetto. Nella Lazio vera tolgo Milinkovic”.

Gigi: “Non tolgo neanche io il capitano. Avrei tolto Rudi Zlatan ma non ci sarà purtroppo per loro. Tolgo il portiere Antoine. Nella Roma ti dico Abraham non per le ultime giornate ma perché mi è sempre è piaciuto. È un giocatore forte. È alto ha buona corsa e può metterti in difficoltà in ogni occasione”.

Lazio e Roma: chi arriva più in alto in classifica e in che posizione?

Federico Marconi: “In Champions non si qualifica nessuna delle due. Dico sesta e settima. Stabilire l’ordine è difficile. Ho l’impressione che il derby possa spostare molto. Ho l’impressione che si possa rimanere così anche se per gioco espresso la Lazio meriterebbe qualcosa in più. La Juventus andrà in Champions, l’Atalanta invece quinta: troppi passaggi a vuoto”.

Gigi: “Sono d’accordo sul posizionamento. L’Atalanta ha avuto tanti infortuni e la Juve è stata anche un po’ fortunata. I bianconeri la sfangheranno. La Fiorentina non credo impensierisca Lazio e Roma per il sesto e settimo posto. Molto dipende dai giallorossi in Conference League. Se esce subito, la Roma finisce sopra, se invece va avanti, la Lazio può scavalcarla”.