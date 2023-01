Immobile, i controlli post infortunio: le sue condizioni - FOTO&VIDEO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 20:42 - Dopo i controlli in Paideia, lo staff medico della Lazio ha diramato un comunicato sulle condizioni di Immobile: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

AGGIORNAMENTO ORE 20:20 - Ciro Immobile è uscito dalla clinica Paideia dove è rimasto per poco più di un'ora. "Non lo so, in realtà Rodia non mi ha detto nulla. Aspettate lui" commenta l'attaccante biancoceleste che ha già iniziato le terapie. La sensazione è che l'infortunio sia di minore importanza rispetto a quando si è fermato prima della Juventus. Si attende il comunicato della società.

A due giorni dalla partita contro il Sassuolo di domenica pomeriggio Ciro Immobile, obbligato a uscire dal campo al quarto d'ora dopo un fastidio al flessore della coscia destra, si è recato in Paideia per sottoporsi ai controlli strumentali. Gli esami faranno luce sulla problematica del numero 17 biancoceleste e quantificheranno anche il periodo di stop. Proprio in questo momento, l'attaccante è arrivato in clinica e alla domanda su come stesse ha risposto: "Sto bene, speriamo bene". CLICCA TRA LE FRECCE O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO > IMMOBILE IN PAIDEIA <

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 17-01