Lazio, accelerata scudetto: Luis Alberto e Caicedo ribaltano il Cagliari 2-1

Pazzesco. Luis Alberto e Caicedo regalano tre punti ad una Lazio dominante contro il Cagliari. Quando sembrava che il gol di Simeone dovesse decidere le sorti del match, ecco lo spagnolo che fa 1-1. E il Panterone, all'ultimo secondo, ribalta tutta la Sardegna Arena. Si sogna ad occhi aperti a 3 punti da Inter e Juventus. Ma adesso la Supercoppa.

NELLA MORSA - A Cagliari la Lazio trova esattamente la squadra che si aspettava. Combattiva, forte, grintosa e spinta da uno stadio colmo. E all’8’ Simeone si inventa subito un gran gol: girata vincente imprendibile per Strakosha. Così i biancocelesti, a testa bassa, iniziano a macinare gioco. Ma di spazi in giro ce ne sono pochi, perché i sardi coprono bene il campo, pressano in modo continui e oscurano gli uomini chiave come Luis Alberto, Milinkovic e Correa. Di tiri in porta per i laziali non se ne registrano nonostante il tanto possesso palla. E sul finire di primo tempo, su una ripartenza, serve una super parata di Strakosha su Nainggolan per evitare il peggio. Il portiere si ripete poco dopo su Joao Pedro. La Lazio rischia tanto. Servono idee.

ULTIMO RESPIRO - Stessa trama, la Lazio ha in mano il gioco e prova a sfondare. Immobile di testa ci prova, Joao Pedro in copertura salva a due passi dalla linea. Inzaghi toglie Lulic e inserisce Jony. Dopo un’ora fuori pure Leiva, diffidato e a rischio per la Supercoppa, e in campo Cataldi. I biancocelesti si salvano su un paio di ripartenze e hanno enorme difficoltà a calciare in porta. A 10’ dalla fine l’ultimo cambio: dentro Caicedo per Radu, la Lazio si trasforma con un 4-4-2. Ma all'ultimo respiro, Luis Alberto trova un pallone dal limite. Lo spagnolo è bravo a calciare e trovare l'angolo alla destra di Rafael. Nel finale i fuochi d'artificio. Quello più bello è di Caicedo, che di testa infila Rafael e fa 2.1. Pazzesco Adesso testa alla Supercoppa, vero primo obiettivo della stagione.

Articolo pubblicato il giorno 16/12/19 alle ore 22:44