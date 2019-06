Lazio, da Auronzo alle amichevoli: ecco il programma estivo

NOTIZIE SS LAZIO - La nuova stagione della Lazio scatterà l'8 luglio copn le prime visite mediche di rito. Il club biancoceleste sta mettendo a punto le date dell'estate fino all'inizio del campionato. Ancora nulla è ufficiale, si tratta di date ufficiose che però non dovrebbero essere molto diverse dalla realtà. Il 10 dello stesso mese la squadra al completo è attesa al Campidoglio per ricevere dal sindaco Raggi un riconoscimento per la vittoria della Coppa Italia. Dopo qualche giorno di allenamento a Formello, la squadra partirà alla volta di Auronzo di Cadore per due settimane di lavoro intenso sotto le Tre Cime di Lavaredo. In Veneto, come riporta la consueta rassegna di Radiosei, sono previste quattro amichevoli: il 14 con l'Auronzo, il 17 con la top 11 del Cadore, il 21 con la Triestina e il 24 contro l'Entella. La squadra tornerà poi a Roma e, dopo qualche giorno di riposo, il 2 agosto in Inghilterra ci sarà l'amichevole con il Bournemouth. Dal 4 seconda fase del lavoro a Marienfeld in Germania e il 10 test contro il Celta Vigo in Spagna. Molto dipenderà anche dalla Supercoppa Italiana con il club che spinge per la soluzione in Arabia Saudita, con la finale che si giocherebbe tra dicembre e gennaio. Lotito spera di far rispettare il contratto che la Lega ha stipulato. In alternativa si giocherebbe in Italia il 17 o il 18 agosto, una settimana prima dell'inizio del campionato.

Pubblicato il 17/06 alle 8:00