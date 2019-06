Calciomercato Lazio, trattativa avviata per Gaich. Ma la società smentisce

AGGIORNAMENTO ORE 20 - Va avanti la trattativa per portare Gaich a Roma. Intanto però dalla società arrivano le prime smentite: le voci su un possibile accordo imminente hanno spinto la Lazio a muoversi. Una frenata, almeno a parole, che non pregiudica la conclusione dell'affare. La pista argentina continua a essere calda, verrà seguita anche nelle prossime ore.

Non solo una visita di piacere. Ma questo lo sapevamo già: Adolfo Gaich è un obiettivo concreto della Lazio. Lo sbarco nella Capitale è servito per negoziare il suo approdo in biancoceleste. Il centravanti argentino è reduce dal mondiale Under 20 disputato con la Seleccion e nelle prossime ore il suo futuro potrebbe essere in Italia. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, infatti, la trattativa procede spedita. Si sono fatti importanti passi avanti: l'accordo con il calciatore è stato trovato da tempo, ora bisogna solo strappare l'ok del San Lorenzo, proprietaria del cartellino. Tra domanda e offerta ballano circa due milioni di euro. Il club argentino vorrebbe poco più di 10 milioni per lasciar partire il ventenne (che ha una clausola da 15 milioni), la Lazio è ferma a 8. Il clima però sembra favorevole, a breve dovrebbero esserci novità.

