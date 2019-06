Lazio, Caicedo si allena con la moglie: "Mi preparo, e che personal trainer!"

Non si ferma, Felipe Caicedo. L'attaccante della Lazio è in vacanza, ma non intende rinunciare al suo allenamento quotidiano. Una fatica più che tollerabile, con una personal trainer d'eccezione: la moglie, Maria Garcia. L'ecuadoriano ha saltato le ultime due gare di campionato a causa di un problema al flessore. Il completo recupero passa anche da qui. "Preparandomi con la mia personal trainer", scrive l'attaccante su Twitter, allegandoci anche un cuoricino. Caicedo potrebbe partire: il suo contratto è in scadenza nel 2020, le ricche offerte ricevute dall'estero potrebberlo convincerlo a cambiare aria. Intanto che ci pensa, Felipe Caicedo non smette di allenarsi.

