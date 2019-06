Lazio, il tempo passa: scatta l'operazione ringiovanimento

Sarà un mercato volto a rinforzare la rosa, con un occhio di riguardo alla carta d'identità. La Lazio di Inzaghi ha cavalcato con furore per tre anni, non accorgendosi del passare del tempo. Come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, nella stagione 2016/17 solo Milan, Atalanta e Crotone potevano vantare una rosa più giovane. Situazione del tutto diversa nell'ultimo campionato, in cui la Lazio si è posizionata diciassettesima per età (davanti a Juventus, Chievo e Parma). Tenendo in considerazione tutte le gare ufficiali giocate, Inzaghi è passato da una formazione con 26 anni di media sulle spalle a 27,8. Nel cammino del 2017/18, invece, è stato settimo posto con un'età media di 26,4 anni. Certo, nell'ultima stagione tanto sono pesate, da questo punto di vista, le presenza dei cosiddetti veterani. Proto ha difeso la porta in 6 occasioni, con 36 primavere sulle spalle. In difesa regna l'indiscutibile Acerbi, che ha preso il posto di un de Vrij 4 anni più giovane. Lulic non ha avuto modo di rifiatare, la fascia è stata sua praticamente tutto il campionato. A bilanciare questa situazione sono stati gli esordi importanti di alcuni baldi giovani: Armini, Capanni, Rossi, Pedro Neto, Bruno Jordao.

SOLUZIONI - Un mercato, dunque, con l'obiettivo anche di ringiovanire la rosa. Servirà sicuramente un'alternativa per Lulic, che chiederà di rifiatare ogni tanto. In difesa uno o due elementi potrebbero fare al caso della Lazio, considerando anche la situazione in bilico di Radu. Il vice Immobile è atteso a Formello, dopo l'affare Wesley sfumato e il probabile addio di Caicedo (classe 1988). Anche la fascia destra richiede qualche lifting: Romulo ha dato certezze, ma la carta di identità registra 32 anni. Insomma, si cercherà qualche alternativa per far rifiatare la vecchia guardia e dare brillantezza al gioco richiesto da Inzaghi. La Lazio è pronta a ringiovanire la rosa.

