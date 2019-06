Calciomercato Lazio, Di Gennaro può restare in Serie B: piace al Palermo

CALCIOMERCATO LAZIO, DI GENNARO A PALERMO? - Si tratterebbe di un ritorno dopo 5 anni, lo riporta la Gazzetta dello Sport: il Palermo, a cui serve un regista davanti alla difesa, vuole riportare in Sicilia Davide Di Gennaro. I rosanero si sono appena salvati dalla retrocessione d'ufficio in C e per la prossima stagione puntano alla promozione diretta in Serie A, l'obiettivo è quello di tornare subito tra i grandi. Per questo starebbero pensando al centrocampista della Lazio (che compie quest'oggi 31 anni), un'opzione d'esperienza e dall'usato sicuro per la cadetteria. Dal canto suo, Di Gennaro ha voglia di riscatto dopo due stagioni tutt'altro che positive, nelle quali ha collezionato 15 presenze tra Lazio e Salernitana, e potrebbe accettare di buon grado la permanenza in Serie B. Ormai l'ex Milan non rientra più nel progetto tecnico dei biancocelesti, il suo futuro è senza dubbio lontano da Roma.

