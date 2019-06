Lazio, dalla Francia: “A breve il PSG incontrerà l'ag. di Milinkovic"

Milinkovic piace a tanti, probabilmente a tutti in Europa. Il suo futuro è un'incognita, perché se da un lato il serbo non avrebbe problemi a restare alla Lazio, dall'altro una grande offerta potrebbe cambiare rapidamente le carte in tavola. La Juventus ci ha provato nelle scorse settimane e, dopo l'evolversi della situazione Pogba verso Madrid, potrebbe tornare alla carica per il serbo. Ma, in questo momento, è il PSG del neo ds Leonardo in pole position nella corsa per Milinkovic. Il dirigente brasiliano già nella scorsa estate, quando era al Milan, ha provato in tutti i modi a portare in rossonero Sergej. Questa volta il denaro degli sceicchi potrebbe venirgli incontro e agevolare la trattativa. Come riporta il giornalista di Canal+, Geoffroy Garétier, nei prossimi giorni avverrà un incontro tra Kezman (agente di Milinkovic) e il PSG: “Uno dei principali obiettivi di Leonardo è Milinkovic, e ci sono già stati dei contatti telefonici tra lui e l'entourage del giocatore. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Leonardo, Fali Ramadan, l'agente che ha il mandato di negoziare con il PSG, e Mateja Kezman, l'ex giocatore del PSG che è l'agente di Milinkovic-Savic. È un giocatore molto costoso, ricercato anche dalla Juventus, quindi non ci sono garanzie sul suo arrivo. Ma il PSG lo vuole fortemente”. Nuove indiscrezioni che dunque confermano quelle di questa mattina: il PSG ha pronta un'offerta per portare in Francia Milinkovic.

Pubblicato il 15/06 alle 14:45