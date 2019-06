Lazio, Milinkovic cuore del mercato: il PSG prepara l'offerta e la Juve non molla

Il fronte Milinkovic vive un momento di calma che però è solo apparente. Il passaggio di Leonardo al PSG apre un fronte fino a questo momento quieto. L’ex ds del Milan è un grande estimatore del serbo, aveva già provato ad approcciare una trattativa lo scorso anno senza però riuscire a smuovere Lotito dalle sue richieste di 120 milioni di euro. Con le finanze messe a disposizione da Al-Khelaifi però un nuovo assalto è da mettere in preventivo. La Lazio continua a valutare Sergej 100 milioni di euro, c’è un accordo con l’agente del ragazzo che in caso di offerta molto simile a questa cifra, allora nessuno si opporrebbe all’addio. Con la partenza ormai certa di Rabiot, ecco che Leonardo potrebbe presto tornare a bussare alla porta di Lotito e una prima offerta da 75 milioni, vociferano in Francia, sarebbe pronta a essere spedita a Formello. Poco per convincere il patron a cedere. Il PSG può pensare di inserire Timothy Weah nella trattativa per abbassare la parte cash: l’americano, figlio d’arte, piace molto a Tare e potrebbe essere una pedina di scambio gradita alla Lazio. Anche se Lotito è restio ad affrontare contrattazioni che comprendano giocatori come contropartite. Ma sono scenari ancora embrionali. La certezza è che Milinkovic ha un accordo di massima con la Juventus (quinquennale da 5 milioni a stagione) e che la Vecchia Signora è la sua prima scelta in caso di addio alla Lazio. Lo stesso Sarri ha fatto intendere a Paratici che il serbo è un giocatore che gradirebbe molto allenare. Per questo nei prossimi giorni i bianconeri torneranno a far presente a Lotito la volontà di sedersi a un tavolo e tentare di trovare un accordo offrendo anche qui giocatori (attenzione a Cuadrado). Per convincere Lotito però servono soldi. Tanti soldi. E il PSG in questo senso potrebbe essere un passo avanti.