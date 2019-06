Juventus, Pogba verso il Real Madrid: Milinkovic torna una pista calda

Rinnovare il centrocampo, questo è il diktat della nuova Juventus che verrà. Sono tanti i nomi che circolano attorno alla mediana dei bianconeri, uno su tutti interessa anche la Lazio ed è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Non è un segreto, il serbo è un pallino di Paratici che però, a seguito delle richieste di Lotito, ha deciso di virare su altri obiettivi. La più intrigante tra le opzioni alternative al biancoceleste, per le caratteristiche tecniche simili a quelle di Milinkovic e per il fascino del ritorno a casa, è senza dubbio quella che porta a Paul Pogba. Il francese vuole lasciare il Manchester United e avrebbe aperto al ritorno a Torino. Ma, come riporta il portale spagnolo elespanol.com, la società più vicina ad accaparrarselo sarebbe in realtà il Real Madrid di Zidane. I Red Devils non cedono e per il centrocampista chiedono una cifra intorno ai 170 milioni, mentre i Blancos non vorrebbero salire oltre i 150. Il club di Florentino Perez sta imbastendo una campagna acquisti multimilionaria e - dopo aver già speso 255 milioni per Jovic, Hazard, Rodrygo e Militao - vorrebbero chiudere in grande stile con il colpo Pogba, considerato da Zidane come un acquisto fondamentale. La Juventus dunque si starebbe defilando dalla corsa e potrebbe pensare di tornare su Milinkovic o virare su altri profili: secondo Sky Sports, Agnelli starebbe osservando anche a Tanguy Ndombelé del Lione.

