Lazio, Felipe Anderson: "Nessun accordo per il rinnovo. Santos? Mi piacerebbe..."

Tra Champions e futuro, parola a Felipe Anderson. Dopo il triplice fischio di Atletico Madrid-Lazio, l'attaccante brasiliano è intervenuto ai microfoni di TNT Sports. Queste le sue dichiarazioni: "Sapevamo che era una partita difficile. Abbiamo creato alcune occasioni, almeno due o tre chiare nel primo tempo e altre tre nel secondo. Purtroppo non abbiamo preso il primo posto, ma siamo felici di aver centrato la qualificazione. Era il nostro obiettivo principale, adesso lavoriamo per migliorarci e per essere pronti ad affrontare grandi squadre".

Quale squadra ti piacerebbe affrontare agli ottavi?

"Sono tutte squadre abituate a giocare la Champions con continuità. Questa è la Champions. Dagli ottavi in poi si affrontano grandi club. Sappiamo che sarà difficile, ma dobbiamo sempre fare il nostro gioco".

A che punto è il tuo rinnovo con la Lazio?

"Non ho deciso. Abbiamo parlato per trovare un accordo ma ancora non l'abbiamo trovato. È un momento importante per il club e la mia testa è solo sul campo. Vedremo che succederà".

Come hai preso la retrocessione del Santos?

“Come tutti i tifosi sono devastato. Sapevamo che era difficile e che bisognava lottare fino alla fine. C’è tanta tristezza, ma bisogna stare uniti per risalire il prima possibile".

Ti piacerebbe tornare al Santos?

"Sicuramente. È una squadra che mi ha dato tanto. Mi piacerebbe un giorno tornare lì per aiutare il Santos".

Pubblicato ieri alle 20:10