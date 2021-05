Lazio, l'anticipo del sabato sera è un tabù: contro la Roma l'occasione di riscatto

Un altro risultato negativo per la Lazio nell'anticipo del sabato sera di Serie A. I biancocelesti infatti non hanno uno score esaltante quando sono chiamati a giocare questo giorno in questo orario. Sono 4 i precedenti e solo nel primo, contro il Bologna all'Olimpico, è arrivata una vittoria. Per il resto 3 ko contro Verona in casa e contro Juventus e Fiorentina in trasferta. Dopo il prossimo turno infrasettimanale in cui gli uomini di Inzaghi se la vedranno con il Parma ci sarà il derby, anche questo in programma sabato alle 20:45. Un'importante occasione per invertire la rotta di questa statistica

