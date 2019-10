Lazio, Lotito e le dichiarazioni sul razzismo: la nota della società

Una dichiarazione del presidente Lotito, rilasciata a margine del consiglio federale in cui si è discusso anche dei nuovi strumenti per combattere il razzismo, è stata oggetto di critiche nelle ultime ore. Il Portavoce della Lazio Arturo Diaconale ha voluto a tal proposito diramare ufficialmente una nota: "Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in atto dalla società per la difesa dei valori etici e morali a cui si è sempre ispirato il Presidente Claudio Lotito e che da sempre lo pongono in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione".

Pubblicato il 02-10 alle 15.42