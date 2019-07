Lazio, Radu e le scuse: chiesto a Tare un confronto

Lazio e Radu: un rapporto che sembra destinato ad interrompersi dopo 11 intensi anni. Alle origini della rottura, dovrebbe esserci un litigio con Tare che ha minato l'armonia tra il giocatore e la società. Il rumeno, però, vorrebbe continuare la sua avventura in maglia biancoceleste, lottare ancora come sempre per questi colori. Come riporta Il Messaggero, ieri Radu si è presentato a Formello nonostante la mancata convocazione. L'intenzione era quella di recuperare il rapporto, provare un riavvicinamento. Da parte del difensore sono arrivate le scuse, ha chiesto a Tare un confronto per definire la situazione. Ha bisogno di fare chiarezza, capire i motivi e le conseguenze di questo divorzio così doloroso. Poi, in caso, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di lasciare la Capitale e trasferirsi altrove.

