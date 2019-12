Lazio, si vola verso la Supercoppa: la squadra è partita per Riyad - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 13:40 - Ecco la Lazio, la rosa è al completo. Dal presidente ai magazzinieri, passando per mister Inzaghi e il ds Tare. Così come Peruzzi, tutti sul pullman insieme alla squadra. Qualche sorriso, tanta concentrazione. Il gruppo è unito (assente solo Lukaku, c'è Vavro) e pronto a volare - in tutti i sensi - verso la Supercoppa Italiana.

Riyad aspetta solo loro: Lazio e Juventus. Tutto è già stato agghindato, con lo stadio esaurito da giorni e la febbre di 23.000 sauditi pronti a godersi lo spettacolo della Supercoppa Italiana. L'Arabia Saudita non è propriamente una meta agevole. Per raggiungerla occorre qualche ora di volo di sogni a occhi aperti. Con la testa tra le nuvole del cielo biancoceleste, per poi tornare connessi una volta messo piede in terra araba. La squadra di Inzaghi e tutto lo staff, con tanto di dirigenza, è pronta a spiccare il volo. Tra poco l'aereo della Lazio partirà da Fiumicino con destinazione Riyad. Il primo ad arrivare in aeroporto non poteva che essere il presidente Lotito, raggiunto da Marco Canigiani, Laura Zaccheo e lo staff medico. A breve arriverà anche la squadra. Alla Supercoppa, ormai, mancano solo tre giorni.

Pubblicato il 19/12 alle 13.40