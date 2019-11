Lazio, tutti gli impegni di novembre: Europa League da dentro o fuori

Il tour de force della Lazio durerà per altri 10 giorni, poi ci sarà la sosta delle Nazionali. Una sosta che farà da spartiacque al mese di novembre che, per i biancocelesti, potrebbe decretare i primi verdetti stagionali. Ma andiamo con ordine: la squadra di Inzaghi domenica volerà a Milano per sfidare il suo ex allenatore Pioli. Contro i rossoneri sarà importante evitare la sconfitta, sia per la classifica che per il morale, anche perché giovedì 7 all'Olimpico arriverà il Celtic con la sua ondata travolgente di tifosi scozzesi. Non saranno permessi passi falsi in Europa League: una sconfitta potrebbe costare molto caro. Dopo di che, il 10 novembre, l'ultima fatica prevede un Lazio - Lecce di domenica alle 15. La sosta permetterà a molti biancocelesti di rifiatare (non a quelli impegnati con le Nazionali) e a Inzaghi di mettere a punto le strategie per un nuovo miniciclo che accompagnerà la Lazio fino alle vacanze natalizie. Gli ultimi due impegni di novembre prevedono la trasferta in Emilia contro il Sassuolo (24/11) e la sfida di ritorno contro il Cluj all'Olimpico (28/11): a quel punto i giochi per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League potrebbe essere già fatti.

03/11 ore 20.45 MILAN - LAZIO

07/11 ore 18.55 LAZIO - CELTIC

10/11 ore 15.00 LAZIO - LECCE

24/11 ore 15.00 SASSUOLO - LAZIO

28/11 ore 21.00 LAZIO - CLUJ

Pubblicato l'1/11 alle ore 13:30