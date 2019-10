Milan - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo la parentesi DAZN, la prima stagionale, i biancocelesti tornano a correre nei teleschermi di Sky Sport. Milan - Lazio (domenica 3 novembre, ore 20:45) verrà trasmessa in esclusiva sulla pay tv di Murdoch, che per l'occasione garantirà la visione anche ai non abbonati al pacchetto calcio. Il match, infatti, sarà disponibile sia su Sky Sport Uno (canale 201, per il quale basta l'abbonamento al pacchetto sport) che su Sky Sport Serie A (canale 202), oltre che su Sky Sport 251. In streaming sugli stessi canali Milan - Lazio sarà visibile attraverso l'app di Sky Go per smartphone, tablet e pc. Anche Now Tv, l'altra piattaforma online di Sky, metterà a disposizione dei non abbonati un ticket sport di 24 ore a € 7,99 (per accedervi è necessario registrarsi al sito gratuitamente - CLICCA QUI PER REGISTRARTI).

