RIVIVI DIRETTA - Juve - Lazio 1-0: che sfortuna! Decide l'autogol di Gila

Serie A 2024/25 | 8ª giornata

Sabato 19 ottobre 2024, ore 20:45

Allianz Stadium, Torino

JUVE-LAZIO 1-0 (85' Gila aut.)

JUVE - LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (55' Weah), Gatti (72' Danilo), Kalulu, Cabal; Thuram (72' Adzic), Locatelli (55' Fagioli); Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rouh, Adzic, Mbangula. All.: Thiago Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (esp.), Tavares (78' Pellegrini); Guendouzi (66' Vecino), Rovella; Isaksen (66' Pedro), Dia (27' Patric), Zaccagni (66' Castrovilli); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

Arbitro: Sacchi; Assistenti: Bindoni - Tegoni; Quarto ufficiale: Tremolada; VAR: Di Paolo; AVAR: Guida.

Ammoniti: 45'+1' Locatelli (J), 50' Savona (J), 60' Fagioli (J), 90' Douglas Luiz (J), 90'+4' Vecino (L), 90+5' Pedro (L)

Espulsi: 26' Romagnoli (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro. Nulla da fare, vince la Juve grazie all'autogol di Gila.

90'+4' Nel finale ammoniti anche Vecino e Pedro.

90' Comunicato in questo momento il tempo di recupero: si giocherà per altri cinque minuti.

90' Ammonizione per Douglas Luiz.

89' Prova anche la Lazio a farsi vedere dalle parti di Di Gregorio, che però esce bene bloccando la palla.

86' Subito un'altra chance per la Juve, con Adzic: Provedel interviene mettendo la palla in corner.

85' Arriva il gol della Juventus: cross di Cabal e Gila sfiora la palla mandandola in rete.

83' Patric finisce a terra, si tocca la schiena. L'arbitro ferma l'azione per accertarsi delle condizioni dello spagnolo.

82' La Lazio tenta di ripartire, ma Danilo interviene fallosamente su Pedro. Lo spagnolo rimane a terra dolorante, per qualche secondo.

81' Tiro di Vlahovic, si fa trovare pronto Provedel, che interviene allontanando il pericolo.

78' Ultimo cambio per la Lazio: fuori Tavares, dentro Pellegrini.

75' Il cross di Fagioli viene deviato in out. Calcio d'angolo in favore della Juve, si cui s'occupa Douglas Luiz. La palla viene allontanata, poi ci riprova Douglas Luiz, ma questa volta finisce fuori.

72' Thiago Motta cambia ancora: fuori Thuram, dentro Adzic. Poi Danilo al posto di Gatti.

70' Il potenziale contropiede della Juve viene interrotto dal fischio dell'arbitro, che sanziona l'inervento di Cabal su Pedro.

66' Triplo cambio per la Lazio: fuori Isaksen per Pedro; poi Zaccagni esce ed entra Castrovilli. Infine, esce Guendouzi ed entra Vecino.

64' Prolungata azione della Juve che fa girare la palla appena fuori dall'area di rigore: bravo Provedel a intervenire e bloccare ogni tentativo avversario.

60' Trattenuta di Fagioli su Zaccagni e cartellino giallo anche per il neo-entrato.

59' Ancora Juve pericolosa: cross di Weah e Douglas Luiz che colpisce di testa, la palla si perde di pochissimo al lato della porta.

57' Thuram conclude in porta ma colpisce Gila in area di rigore: sulla ribattuta arriva la traversa di Vlahovic!

55' Primi cambi per Thiago Motta: fuori Savona, dentro Weah; fuori Locatelli, dentro Fagioli.

54' Alla fine ci prova il capitano della Lazio, ma la palla si perde direttamente sul fondo.

53' Zaccagni, atterrato da Kalulu, rimedia un buon calcio di punizione: la distanza dalla porta è tantissima, il numero 10 e Tavares sulla palla.

50' Ammonizione per Savona, che ferma in modo irregolare la progressione di Nuno Tavares.

47' Castellanos entra in area e prova a chiamare in causa Isaksen, interviene Thuram e allontana il pericolo. Un peccato perché sarebbe stata un'ottima occasione per i biancocelesti.

46' Douglas Luiz mette una palla interessante al centro dell'area, allontana Tavares.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Juve-Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo di Juve-Lazio.

45'+1' Ammonizione per Locatelli, autore di una gomitata al volto di Castellanos.

45' Comunicato in questo momento il tempo di recupero: si giocherà per altri due minuti.

45' Isaksen finisce a terra dopo l'intervento di Locatelli, anche qui l'arbitro non estrae il cartellino giallo.

43' Ancora calcio d'angolo in favore della Juve. La Lazio allontana, poi Cambiaso rimette la palla al centro e per poco Gatti non firma il vantaggio bianconero.

41' Occasione Juve: la girata di Vlahovic si perde di poco al lato della porta. Il serbo era ben marcato, a onor del vero, da Marusic.

40' Yildiz è una spina nel fianco per la Lazio: questa volta ci pensa 42' ad allontanare il pericolo.

35' Calcio d'angolo in favore della Juve: azione un po' confusa, ma alla fine blocca Provedel.

34' Palla lontana di Thuram all'indirizzo di Vlahovic, ma la traiettoria è troppo lunga: l'attaccante non può arrivarci. Nel frattempo, qualche problema per Rovella, coinvolto in un intervento in contemporanea con Guendouzi.

33' Prolungato possesso palla Juve in questi minuti, che scambia agevolmente senza però arrivare dalle parti di Provedel.

27' Primo cambio obbligato per Baroni dopo l'espulsione di Romagnoli: dentro Patric, fuori Dia.

26' Alla fine va Vlahovic, ma la palla si perde - di poco - sopra la traversa.

25' Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per la Juve: Douglas Luiz, Thuram e Vlahovic sul pallone.

24' Cartellino rosso per Romagnoli: Lazio in inferiorità numerica!

22' Fischi assordanti dello Stadium: Romagnoli interviene su Kalulu fuori area. L'arbitro fa proseguire, poi viene richiamato al Var.

21' Occasione Lazio: Castellanos per Tavares, sulla ribattuta c'è Guendouzi che prova la conclusione: troppo debole per impensierire Di Gregorio.

18' Gli animi si scaldano dopo l'intervento di Kalulu su Isaksen, che stava ricevendo la palla. Ancora nessuna ammonizione, ma calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo.

17' Rovella finisce a terra: questa volta è Thuram il colpevole del fallo. L'arbitro dà la punizione, non il cartellino giallo.

15' Sul rilancio di Di Gregorio, Rovella riesce a strappare un bel pallone. Il centrocampista sembra riuscire anche a mantenerla in campo, non per l'arbitro che assegna fallo laterale per la Juve.

13' Intervento duro di Gatti su Castellanos e calcio di punizione in favore della Lazio: Zaccagni è già sulla palla.

12' Dagli sviluppi del corner, colpisce Gatti di testa ma la palla si perde di poco la lato della porta difesa da Provedel.

11' Altro calcio d'angolo in favore della Juve, assegnato dall'arbitro dopo la palla di Cambiaso, deviata in out da Tavares.

10' Prolungata azione da parte della Lazio, che s'interrompe col passaggio tutt'altro che preciso di Rovella all'indirizzo di Zaccagni.

8' Calcio d'anglo Juve: va Cambiaso dalla bandierina, ma la difesa della Lazio allontana il pericolo.

7' Occasionissima Juve: Yildiz per Thuram che mette una pericolosissima palla all'interno dell'area: Gila devia in angolo.

5' Azione prolungata da parte della Lazio: Guendouzi mette la palla al centro dell'area, lì dove c'è Castellanos, che però non riesce ad arpionarla.

3' Qualche problema per Cambiaso che finisce a terra per qualche secondo, poi un po' dolorante si rialza: è in grado di proseguire il match.

3' Dagli sviluppi del corner, Gatti allontana di testa. Poi Castellanos prova a rimettere la palla al centro, ma la difesa bianconera è brava ad arginare il pericolo.

2' Isaksen recupera una buona palla, sta per servire Castellanos quando arriva la deviazione avversaria. Primo calcio d'angolo per la Lazio di cui s'occupa lo stesso danese.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Juve-Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Juve-Lazio, gara valida per l'ottava giornata di Serie A. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio.

