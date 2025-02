RIVIVI DIRETTA - Lazio, Baroni: "Ecco cosa dico alla squadra". E sui nuovi acquisti... - VIDEO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

LAZIO MONZA CONFERENZA - La Lazio batte il Monza, siglando cinque gol e incassandone solamente uno nel finale, dagli ultimi metri. Doppietta di Pedro, rete di Marusic, poi Castellanos - che torna a siglare una marcatura davanti ai propri tifosi - e Dele-Bashiru. Insomma, un bel pomeriggio vissuto dai tifosi dell'Olimpico. Tra poco mister Baroni e un calciatore biancoceleste interverranno in conferenza stampa:

Qual è la cosa che oggi la soddisfa di più?

"Come la squadra ha interpretato la partita. Ho chiesto di partire sparati, fare una partita di ritmo. Ha trovato tanto gioco, abbiamo avuto tanta mobilità, siamo stati bravi a tenere la palla veloce, con ritmo. Questo è il risultato di tante occasioni. Qualche volta non siamo stati lucidi nella rifinitura, però complimenti ai ragazzi perché sono partite complicate che possono diventare difficili. Invece hanno giocato con grande intenzione, forte sulle preventive. Siamo stati attenti sulla prima riaggressione, bravi, complimenti".

Step di crescita?

"Parlo con la squadra tutti i giorni, gli dico che non dobbiamo guardare gli altri, la sfida è più bella con noi stessi. Abbiamo dei margini, li possiamo colmare. Quando uno guarda l'avversario, è un segno di debolezza per me, non posso determinare loro e devo pensare al mio lavoro, alla mia squadra. La tensione è lì dentro, altre energie sono sprecate".

Napoli?

"Sarà una partita diversa, sta facendo un campionato strepitoso. Ne siamo consapevoli, dovremo fare di tutto per battere i più bravi. Occorre una gara d'altissimo livello, avremo qualche giorno per prepararla. Ci aspettiamo una crescita anche in queste partite, lo vogliamo fare tutti insieme, di squadra".

Tavares da una parte, Marusic dall'altra?

"Un po' per caratteristiche. A sinistra Zaccagni sta interpretando molto bene il ruolo. Nuno è un giocatore forte, offensivo, ha grande qualità, mette sempre dei palloni importanti. Dall'altra parte, per caratteristiche questo compito viene lasciato un po' di più a Isaksen, con Marusic che interpreta il ruolo in maniera diversa. Questo è fondamentale, noi siamo primi per cross. Sono contento anche del rientro di Lazzari, aspettiamo qualche giorno, in settimana forse rientrerà anche Vecino, Patric":

Infortunati?

"Stanno lavorando sul campo, forte. Dobbiamo ricondizionarli. Il problema che avevano non l'hanno più, c'è da fare un riconodizionamento per tornare in campo".

Come sta con Dia?

"Ha avuto una distorsione alla caviglia. Non è una cosa importantissima, l'abbiamo tolto anche in maniera precauzionale. La caviglia non si è gonfiata. Speriamo che tra qualche giorno riusciremo ad averlo in campo".

Panchina lunga?

"Nelle ultime settimane la squadra non aveva tante alternative. Ora lavorare con tutta la squadra per noi è fondamentale. Sono contentissimo".

Nuovi acquisti?

"Sono arrivati ragazzi di prospettiva, però sto lavorando da luglio con questi ragazzi. Devo sostenerli in questo momento. A Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard devo ancora creargli degli adattamenti con la squadra. Spero che tra poco ci sarà spazio anche con loro. Non mi dimentico che devo dare fiducia a chi ho, gli altri avranno spazio senz'altro più avanti".

