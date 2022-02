RIVIVI DIRETTA - Lazio - Bologna 3-0: doppio Zaccagni, all'Olimpico il tris dei biancocelesti!

Serie A TIM | 25ª giornata

Sabato 12 febbraio 2022, ore 15.00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - BOLOGNA 3-0 (13' Immobile rig., 53' e 63' Zaccagni)

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric (77' Radu), Marusic; Milinkovic-Savic (82' Basic), Leiva (65' Cataldi), Luis Alberto; Pedro (65' F. Anderson), Immobile, Zaccagni (77' Moro).

A disp.: Reina, Adamonis, Kamenovic, Radu, Hysaj, André Anderson, Cabral, Luka Romero.

All.: Maurizio Sarri

BOLOGNA (3-5-2) – Skorupski; Soumaro (58' Bonifazi), Medel, Theate; Hickey (78' Vignato), Svamberg, Schouten, Soriano (45' Barrow), Dijks (45' Kasius); Orsolini, Arnautovic.

A disp.: Bardi, Molla, Binks, Mbaye, Viola, Sansone.

All.: Siniša Mihajlović

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì); Assistenti: Bottegoni - Zingarelli; IV uomo: Volpi; V.A.R.: Orsato; A.V.A.R.: Passeri

Ammoniti: 20' Svanberg (B), 40' Luis Alberto (L), 45' Medel (B), 59' Leiva (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, finisce il match all'Olimpico!

90'+3' La Lazio cerca di mantenere il possesso palla, ma la sua manovra viene interrotta da Barrow. Quest'ultimo tenta la conclusione in porta, para Strakosha.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

87' Lazio in 10 uomini: Lazzari viene portato fuori dal campo.

85' Lazzari chiede immediatamente il cambio, tuttavia Sarri non ne ha più a disposizione.

84' Spinta di Vignato ai danni di Lazzari, per l'arbitro Piccinini non c'è nulla. Il gioco prosegue, l'esterno rimane a terra, il Bologna mette la palla in out.

82' Sostituzione Lazio: esce Milinkovic, entra Basic.

80' Raul Moro per Immobile, la conclusione di Ciro va sull'esterno della rete.

78' Per il Bologna, esce Hickey, entra Vignato.

77' Sostituzione Lazio: esce Zaccagni, entra Raul Moro. Patric lascia il posto a Radu.

73' Il Bologna cerca la conclusione. Questa volta è Barrow ad incaricarsi del tiro, la palla va di poco al lato della porta.

72' Zaccagni allarga l'azione per Felipe Anderson. Il brasiliano conclude direttamente in porta, Skorupski interviene e mette in corner.

70' Bravo Felipe Anderson a interrompere l'azione del Bologna. La palla viene messa in out, ripartono i rossoblù.

67' Immobile all'indirizzo di Felipe Anderson, Theate interviene in spaccata mettendo la palla in corner.

66' Cambio anche per il Bologna: esce Schouten, entra Aebischer.

65' Doppia sostituzione Lazio: escono Pedro e Leiva, entrano Felipe Anderson e Cataldi.

63' GOOOOOOOOOOL! Doppietta Zaccagni, tris Lazio! Luis Alberto scarica su Lazzari, bravo a trovare l'ex Verona sul secondo palo.

59' Ammonizione per Lucas Leiva, autore di un fallo su Schouten: il brasiliano era diffidato, salterà il prossimo match.

58' Cambio per Mihajlovic: esce Soumaoro, entra Bonifazi.

57' Marusic mette una palla al centro dell'area, Soumaoro anticipa. Nel corso della stessa azione, arriva il tentativo di Immobile: la sua conclusione viene murata.

53' GOOOOOOOOOOOL! La Lazio raddoppia con Zaccagni! Meravigliosa azione di Luis Alberto, suo l'assist!

53' Lancio lungo di Barrow per Arnautovic, che mantiene la palla in gioco e la scarica dietro. Buono l'intervento di Marusic in copertura.

52' Barrow serve dietro Svanberg che conclude dalla lunghissima distanza. La palla si perde al lato della porta difesa da Strakosha.

49' Occasione ghiotta sui piedi di Immobile, servito da Zaccagni che perde palla e poi la recupera immediatamente. Il destro di Ciro si perde di poco sopra la traversa.

46' Kasius, appena entrato, prende alle spalle Marusic e crossa all'indirizzo di Arnautovic: Strakosha para con attenzione.

45' Inizia il secondo tempo: per il Bologna, escono Dijks e Soriano, entrano Kasius e Barrow.

PRIMO TEMPO

45'+1' Colpo di testa di Zaccagni dagli sviluppi del calcio d'angolo e arriva il duplice fischio dell'arbitro. Finisce il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time, si giocherà fino al 46'.

45' Ammonito Medel, autore di un brutto fallo su Pedro. Anche il cileno salterà il prossimo turno poiché diffidato.

44' Sugli sviluppi della stessa azione, Theate colpisce di testa, mettendo la palla in out. Per il calciatore del Bologna l'ultimo tocco sarebbe stato quello di Patric, per l'arbitro invece non c'è alcun dubbio: rimessa laterale.

43' Soriano scambia con Svanberg che mette la palla in mezzo. Luiz Felipe colpisce di testa, mettendo fuori la sfera. Sarà calcio d'angolo per il Bologna.

43' Pedro si destreggia al limite dell'area di rigore

41' Luis Alberto si guadagna un'ottimo calcio di punizione dopo aver subito la trattenuta di Arnautovic.

40' Luis Alberto interviene irregolarmente su Svamberg e rimedia il cartellino giallo. Già diffidato, salterà il prossimo turno di campionato, quello della Lazio contro l'Udinese.

39' Diks, sotto la pressione di Lazzari, mette la palla in out. La Lazio può ripartire.

38' Immobile gestisce la palla di tacco mettendola al centro dell'area di rigore. Tuttavia, non c'arriva il compagno di squadra, anticipa Theate.

37' Svamberg per Dijks dall'altro lato del campo, ma l'olandese calcia completamente fuori misura.

36' Bel cross di Lazzari all'indirizzo di Zaccagni, che però non arriva sulla palla e fa fallo su Medel. A Skorupski il compito di rimettere la palla in gioco.

34' Il Bologna si rende pericoloso prima con il cross di Dijs, allontanato dalla difesa della Lazio. Poi con Soumaoro da posizione defilata, fuori misura.

32' Zaccagni ci prova con un tiro-cross dalle parti di Skorupski, che però è fuori misura e non impensierisce il portiere del Bologna.

30' Rimane qualche secondo a terra Zaccagni dopo il pestone di Soumaoro: nessun problema per l'ex Verona, che può proseguire il match.

29' Il Bologna si rende pericoloso: Soriano crossa all'indirizzo di Orsolini, Strakosha è attento e para in due tempi.

28' Duello Immobile - Medel, Skorupski esce bene. Ciro finisce a terra in area di rigore, ma non ci sono gli estremi per il penalty.

25' Pedro serve Immobile, ma non lo fa in modo preciso e si fa recuperare dal Bologna. Subito dopo, il bomber ha tra i suoi piedi il gol del raddoppio, esce bene Skorupski.

24' Prolungata fase di possesso palla da parte della Lazio, che mantiene la palla e il gioco.

20' Lazzari subisce un brutto fallo da Svamberg, che viene ammonito. È lui il primo calciatore a ricevere il cartellino giallo. Il numero 32 del Bologna era diffidato, dovrà scontare un turno di squalifica.

19' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, il portiere allontana ma subisce il fallo in attacco da Patric. L'arbitro fischia e interrompe l'azione.

18' Milinkovic ci prova dalla distanza, Skorupski allunga in calcio d'angolo salvando il Bologna da un potenziale raddoppio biancoceleste.

16' Luis Alberto mette una buona palla in mezzo all'area, la difesa del Bologna allontana e fa ripartire la manovra rossoblù.

15' Orsolini falloso su Pedro: l'arbitro concede il calcio di punizione in favore della Lazio.

13' GOOOOOOOOOOOL! Immobile non perdona dal dischetto: Lazio in vantaggio!

11' Calcio di rigore in favore della Lazio per una gomitata di Soumaoro ai danni di Zaccagni. L'arbitro Piccinini non ha dubbi, e la sanzione viene confermata dal Var. L'ex Verona riceve le cure da parte dello staff medico.

9' Lazzari si avvicina alla porta difesa da Skorupski, per poi esser fermato dalla difesa del Bologna. L'esterno vorrebbe un calcio di punizione, per l'arbitro non c'è fallo.

8' Lazio continuamente in attacco. Milinkovic crossa all'indirizzo di Zaccagni, ma la palla è troppo lunga e l'ex Verona non può arrivarci.

7' Marusic chiude bene su Soriano, che avrebbe voluto il calcio d'angolo. Per l'arbitro la palla è di Strakosha: il portiere della Lazio fa ripartire i suoi.

6' Milinkovic serve Lazzari in profondità. L'esterno ex Spal corre, ma il portiere arriva primo e fa sua la palla.

4' Buona occasione per la Lazio. Da calcio d'angolo, la conclusione di Patric viene murata dalla difesa del Bologna.

3' La Lazio inizia a rendersi pericolosa dalle parti di Skorupski. Prima con Zaccagni, che scambia con Milinkovic. Poi con Lazzari che, in virtù della deviazione di Svanberg, conquista un buon calcio d'angolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Bologna.

AGGIORNAMENTO ORE 14.55 - Presente sulle tribune dell'Olimpico anche il ct dell'Italia, Roberto Mancini.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Bologna. La squadra di Sarri è reduce dalla brutta sconfitta contro il Milan nell'ultima sfida di Coppa Italia. In campionato, invece, era uscita vincente dalla trasferta del Franchi contro la Fiorentina, collezionando tre punti importanti per rimanere in zona Europa. Dall'altra parte, la formazione guidata da Sinisa Mihajlovic ha pareggiato 0-0 contro l'Empoli nell'ultimo turno di campionato. A quota 28 in classifica, occupa la tredicesima posizione. Appuntamento alle 15.00 per il fischio d'inizio del match, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A.

