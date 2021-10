RIVIVI DIRETTA - Lazio - Fiorentina 1-0: torna la vittoria, Pedro decisivo!

Serie A TIM 2021-22 | 10ª giornata

Mercoledì 27 ottobre 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - FIORENTINA 1-0 (52' Pedro)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe (77' Patric), Acerbi, Marusic; Milinkovic (78' Basic), Cataldi (84' Leiva), Luis Alberto; Pedro (84' Moro), Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Hysaj, Radu, Leiva, Escalante, Akpa Akpro, Basic, Moro, Romero, Muriqi.

All.: Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (71' Odriozola), Milenkovic, Quarta, Biraghi (83' Terzic); Duncan (83' Benassi), Torreira, Castrovilli (57' Bonaventura); Callejon (71' Saponara), Vlahovic, Sottil.

A disp.: Rosati, Nastasic, Igor, Maleh, Amrabat, Agostinelli, Toci.

All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta); Assistenti: Salvatore Longo - Michele Lombardi; IV ufficiale: Antonio Rapuano; V.A.R.: Marco Guida; A.V.A.R.: Alberto Tegoni

Ammoniti: 24' Castrovilli (F), 47' Biraghi (F), 56' Cataldi (L), 68' Duncan (F), 78' Luis Alberto (L), 81' Immobile (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: la Lazio vince contro la Fiorentina grazie al gol di Pedro!

90'+3' Calcio d'angolo per la Fiorentina, va in area anche Terracciano: Patric allontana il pericolo.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.

89' Lazzari subisce fallo da Martinez Quarta: Luis Alberto e Felipe Anderson fanno ripartire la manovra biancoceleste.

88' La Lazio orchestra bene l'azione: Immobile per Felipe Anderson che serve Raul Moro: l'azione era comunque ferma per posizione di fuorigioco del brasiliano.

86' Calcio d'angolo per la Fiorentina: batte Terzic, Lucas Leiva allontana.

84' Ultimi cambi per la Lazio: fuori Pedro e Cataldi, dentro Raul Moro e Leiva.

83' Sostituzione Fiorentina: fuori Biraghi e Duncan, dentro Terzic e Benassi

82' Questa volta è Immobile a subire il fallo: l'altro protagonista è ancora Milenkovic.

81' Cartellino giallo anche per Immobile che entra male su Milenkovic.

78' Subito una seconda sostituzione per la Lazio: esce Milinkovic, entra Basic.

78' Luis Alberto a terra dopo un contatto con Milenkovic: l'arbitro ammonisce lo spagnolo.

77' Prima sostituzione per Sarri: esce Luiz Felipe, entra Patric.

75' Odriozola supera Marusic e crossa in area di rigore: la palla arriva direttamente a Reina.

73' Felipe Anderson scatta sulla sua fascia per poi esser recuperato da Martinez Quarta.

72' Nel frattempo, entra in campo lo staff medico della Lazio per Luiz Felipe: il brasiliano ha i crampi.

71' Doppia sostituzione per la Fiorentina: escono Venuti e Callejon, entrano Odriozola e Saponara.

69' Il calcio di punizione battuto da Luis Alberto non impensierisce Terracciano, che fa sua la palla.

68' Ammonizione anche per Duncan, autore di un intervento irregolare ai danni di Pedro.

67' Milinkovic atterra Bonaventura: calcio di punizione da posizione interessante per la Fiorentina. È uno schema: Duncan per Biraghi, la palla arriva dritta a Reina.

65' Contropiede Lazio: Immobile mette un'interessantissima palla al centro dell'area, ma non c'è alcun compagno per spingerla in porta.

61' Biraghi sul punto di battuta: il colpo di testa di Venuti si perde alto sopra la traversa.

60' L'arbitro ferma l'azione dopo il fallo subito da Bonaventura: calcio di punizione in favore della Fiorentina.

57' Prima sostituzione per Italiano: esce Castrovilli, entra Bonaventura.

56' Ammonito Cataldi, autore di un intervento irregolare su Duncan.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Pedro: lo spagnolo, servito bene da Milinkovic, conclude in porta lì dove Terracciano non può arrivare!

50' Occasione per la Fiorentina: ci prova prima Vlahovic, poi Castrovilli. Infine Torreira, ma nessuno dei tre impensierisce Reina.

48' Calcio di punizione Lazio: batte Luis Alberto, Milinkovic non riesce a concludere in porta di testa.

47' Brutto fallo di Biraghi su Felipe Anderson e cartellino giallo per il calciatore della Fiorentina.

45' Senza alcun cambio inizia il secondo tempo di Lazio - Fiorentina.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero, arriva il duplice fischio. Finisce il primo tempo.

44' Castrovilli interrompe l'azione senza che il guardalinee avesse indicato l'out. I giocatori della Lazio vorrebbero un'ammonizione che non arriva.

43' Ottima progressione di Lazzari verso la porta difesa da Terracciano: la conclusione, dal limite dell'area di rigore, viene deviata in angolo dal portiere.

42' Ora è la Lazio a mantenere il pallino del gioco e il possesso palla.

37' Immobile approfitta di un errore di Milenkovic e conquista un'ottima palla. L'arbitro ferma l'azione per presunta posizione di off-side dell'attaccante.

34' Ancora Lazzari dalla fascia per Immobile, che colpisce di testa. La palla si perde di pochissimo sopra la traversa.

33' Milinkovic viene atterrato in area di rigore da Terracciano: l'arbitro non dà il calcio di rigore, probabilmente per un fallo precedente.

32' Terracciano devia in angolo la conclusione a distanza ravvicinata di Pedro. Luis Alberto batte, ma la retroguardia viola non si fa trovar distratta.

31' Immediato capovolgimento di fronte: Lazzari tenta il cross ma accanto a sé ha sia Biraghi che Duncan. Alla fine è l'esterno biancoceleste a colpire per primo la palla: riparte la Fiorentina.

30' Dalla bandierina batte Callejon: Reina non è preciso ma, con l'aiuto di Cataldi, allontana la palla.

28' Callejon per Venuti: questo tenta il cross che viene immediatamente deviato in angolo da Marusic. Ancora corner per la squadra di Italiano.

26' Cross di Venuti e deviazione in corner di Lazzari: sarà calcio d'angolo per la Fiorentina.

24' Callejon per Castrovilli che, impegnato in un duello con Lazzari, spinge l'esterno biancoceleste e rimedia il cartellino giallo.

22' Cross di Duncan e colpo di testa di Quarta che non inquadra lo specchio della porta.

21' Servito dalla lunga distanza, Callejon mette una palla interessante al centro dell'area, su cui però non arriva nessuno. Sugli sviluppi della stessa azione arriva il colpo di testa di Vlahovic che, tuttavia, non impensierisce Reina.

18' Biraghi interviene in modo irregolare su Lazzari. L'arbitro applica la regola del vantaggio e fa proseguire l'azione.

16' Lazzari tenta il cross ma è obbligato a chiamare in causa più indietro Milinkovic. Il "Sergente" vuole mettere la palla in mezzo all'area, ma colpisce troppo forte e finisce direttamente in out.

14' La corsa di Vlahovic verso la porta difesa da Reina viene fermata bene dalla retroguardia biancoceleste.

12' Immobile penentra in area di rigore, salta due avversari e va dritto alla conclusione. Tiro che però, da posizione defilata, finisce al lato della porta difesa da Terracciano. Pedro era in agguanto ma non è stato servito.

10' Luis Alberto in verticale per Lazzari che mette in area un'insidiosissima palla all'indirizzo di Immobile. L'attaccante non ci arriva per un soffio.

9' Prolungata fase di possesso palla da parte della Fiorentina: la Lazio recupera la palla con Luis Alberto.

7' Immobile scambia con Pedro ma si allunga troppo la palla, che viene recuperata dalla retroguardia viola.

4' Cross di Lazzari all'interno dell'area di rigore: complice una deviazione, la palla arriva direttamente tra le mani di Terracciano.

3' Cataldi interviene irregolarmente su Torreira: l'arbitro fischia fallo e dà il calcio di punizione alla Fiorentina.

1' Arriva il fischio d'inizio dell'aribtro: inizia Lazio - Fiorentina!

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Nell'immediato pre-partita del match sono arrivate le parole di Pepe Reina: "Vogliamo riscattarci, dobbiamo vincere" (QUI le dichiarazioni complete)

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Fiorentina, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Sarri, reduce dalla sconfitta contro il Verona e il conseguente ritiro, è alla ricerca di una vittoria convincente per proseguire il proprio cammino con maggior fiducia. Dall'altra parte c'è la formazione guidata da Vincenzo Italiano, che ha archiviato la delusione per la sconfitta col Venezia trionfando in casa col Cagliari grazie ai gol di Biraghi, Gonzalez e Vlahovic. Fischio d'inizio fissato alle 20.45!

TORNA ALLA HOMEPAGE