RIVIVI DIRETTA - Lazio - Nizza 4-1: è poker biancoceleste all'Olimpico!

UEFA Europa League | League phase, II giornata

Giovedì 3 ottobre 2024, ore 18:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - NIZZA 4-1 (20' Pedro, 35' e 55' Castellanos, 41' Boga, 66' Zaccagni rig.)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila (69' Romagnoli), Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (63' Dia); Tchaouna (45' Zaccagni), Dele-Bashiru (45' Rovella), Pedro; Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Isaksen, Dia, Lazzari, Nuno Tavares.

All.: Marco Baroni

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss (68' Abdi), Rosario (77' Diop), Boudaoui (68' Ndombèlè), Louchet; Bounani (68' Cho), Boga (68' Guessand); Moukoko.

A disp.: Dupè, Boulhendi, Abdelmonem, Mendy, Camara, Orakpo.

All.: Franck Haise

Arbitro: Horațiu Feșnic (ROU); Assistenti: Valentin Avram (ROU) - Alexandru Cerei (ROU); IV ufficiale: Szabolcs Kovacs (ROU); V.A.R.: Cătălin Popa (ROU); A.V.A.R.: Rob Dieperink (NED)

Ammoniti: 51' Mombito (N), 59' Zaccagni (L), 66' Bulka (N), 84' Pellegrini (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio da parte dell'arbitro: finisce Lazio - Nizza.

90'+1' Dagli sviluppi del calcio di punizione, Castellanos ci prova di rovesciata: la palla viene deviata in angolo.

90' Comunicato l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

90' Fallo subito da Castellanos e calcio di punizione in favore della Lazio, con Pellegrini e Zaccagni sul pallone.

87' Calcio di punizione in favore del Nizza: se ne incarica Diop, mettendo una buona palla al centro dell'area. Tuttavia, non ci arrivano i compagni per l'imbucata decisiva.

84' Ammonizione anche per Pellegrini, che interviene fallosamente su Moukoko.

78' Cambia ancora Baroni: fuori Marusic per lasciar spazio a Lazzari.

77' Esce Rosario, entra Diop.

75' Patric va letteralmente a un passo dal gol: il pallone gli finisce sotto il piede e non riesce ad andare alla conclusione.

74' Atterrato Dia da Ndayishimiye: sarà calcio di punizione in favore della Lazio.

72' Pellegrini provvidenziale nell'evitare il gol del 4-2: anticipa Moukoko a un passo dal portiere.

69' Cambia anche la Lazio: fuori Gila per Romagnoli.

68' Fuori Clauss per Abdi, fuori Bounani per Cho, fuori anche Boudaoui per Ndombelè. Infine, Boga lascia spazio a Guessand.

66' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! Zaccagni non sbaglia dagli undici metri! La Lazio cala il poker!

66' Ammonito Bulka, il portiere del Nizza.

65' Calcio di rigore in favore della Lazio dopo il fallo del portiere su Castellanos. Il Nizza si lamenta con l'arbitro, che però è irremovibile. Decisione confermata.

63' Primo cambio per la Lazio: esce Vecino, entra Dia.

59' Cartellino giallo anche per Mattia Zaccagni, che interviene in modo duro su Ndayishimiye.

55' GOOOOOOLLLLLLL!!!!!! Ed è gol! La Lazio cala il tris, il Taty la sua personale doppietta!

54' È in corso il check per la posizione di Castellanos sul passaggio di Rovella.

53' Arriva il gol di Castellanos, che fa praticamente ciò che vuole in area di rigore: l'arbitro non lo convalida per posizione di off-side dell'argentino sul passaggio di Rovella.

51' Il primo cartellino giallo del match viene estratto per sanzionare il fallo di Bombito ai danni di Vecino.

48' Moukoko finisce a terra in area di rigore: si sbraccia perché avrebbe voluto il calcio di rigore. L'arbitro dice no.

46' Bella azione della Lazio: Pedro scambia con Vecino e va alla conclusione, ma la palla è troppo sul portiere, che infatti blocca senza alcun problema.

45' Inizia il secondo tempo di Lazio - Nizza.

45' Doppio cambio Lazio: entrano Zaccagni e Rovella al posto di Tchaouna e Dele-Bashiru.

PRIMO TEMPO

45'+2' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo il fallo subito da Tchaouna: va Patric ma dopo poco l'arbitro fischia due volte. Finisce il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

44' Ci prova ancora il Nizza con Boudaoui dalla distanza: ma la conclusione si perde altissima sopra la traversa.

41' Il Nizza accorcia le distanze con Boga, che firma il gol del momentaneo 2-1. Scambia sullo stretto con Moukoko, poi - a tu per tu col portiere - la infila in rete.

40' Bounani chiama l'attenzione dell'arbitro dopo esser andato a terra al termine di un confronto con Patric. Per l'arbitro non c'è nulla: si prosegue.

35' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!!! La Lazio raddoppia con Castellanos, che infila di pallonetto alle spalle di Bulka.

34' Gila ruba una buonissima palla: s'invola a campo aperto, poi chiama in causa Dele-Bashiru, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa della Lazio.

31' Bravo Mandas ad evitare l'angolo sull'anticipo di Tchaouna su Louchet.

29' Tchaouna si rende protagonista di un fallo nel duello col difensore del Nizza: ripartono i francesi, che mantengono da qualche minuto il pallino del gioco.

25' Il Nizza prende coraggio e chiude la Lazio nella propria area proseguendo un prolungato possesso palla.

22' Boudaoui finisce a terra lamentandosi per un fallo di Patric in area di rigore. Per l'arbitro non c'è nulla, prosegue l'azione da Mandas.

20' GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! Pedro porta in vantaggio la Lazio! Prima batte il calcio d'angolo, poi ribadisce in rete dopo il gol mancato da parte di Patric.

19' Tchaouna finisce a terra: entrano anche in campo i sanitari per accertarsi delle sue condizioni, ma il calciatore può proseguire.

15' Batte Tchaouna per Vecino, ma c'è un'altra deviazione. Ancora l'ex Salernitana dalla bandierina, ma la palla è davvero troppo bassa e la difesa del Nizza mette in out.

14' Ci prova ancora Vecino dalla distanza: c'è la deviazione avversaria, calcio d'angolo in favore della Lazio.

13' Il Nizza si fa vedere dalle parti di Mandas: Louchet crossa all'indirizzo di Boudaoui, il pallone si alza a campanile, Pellegrini può recuperare.

12' Dagli sviluppi del calcio d'angolo c'è la conclusione di testa di Castellanos, che colpisce l'incrocio dei pali.

11' Passaggio in verticale di Guendouzi per Marusic, che serve al centro dell'area Pedro: c'arriva prima Ndayishimiye.

9' La prima occasione della Lazio arriva da Vecino, servito bene da Dele-Bashiru. L'uruguayano ci prova con una conclusione dalla distanza, che si perde al lato della porta.

6' Bounani in area, "braccato" da Pellegrini e Gila: alla fine la colpisce con la mano. Palla direttamente a Mandas che la rimette in gioco.

4' Dele Bashiru per Pedro, poi chiama in causa Tchaouna che serve Pellegrini. L'azione viene interrotta e il Nizza prova a ribaltare subito il fronte. La palla si perde in out.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Nizza.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Nizza.

