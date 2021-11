RIVIVI DIRETTA - Marsiglia - Lazio 2-2: Immobile nella storia, Payet recupera

UEFA Europa League 2021-2022 | 4ª giornata

Giovedì 4 novembre 2021, ore 21:00

Stade Velodrome, Marsiglia

MARSIGLIA - LAZIO 2-2 (32' Milik rig., 45'+5' F. Anderson, 49' Immobile, 83' Payet)

OM (4-4-1-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta Car, Peres; Lirola (85' Gueye), Guendouzi, Kamara (55' Harit), Under; Payet; Milik.

A disp.: Ngapandouentnbu, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Gerson, Luis Henrique, Dieng, De La Fuente, Gueye, Amavi

All.: Jorge Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (25' Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto (75' Akpa Akpro), Leiva (52' Cataldi), Basic (52' Milinkovic); F. Anderson (75' Raul Moro), Immobile, Pedro.

A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Escalante, Romero, Muriqi

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: José Maria Sanchez (SPA); Assistenti: Raúl Cabañero (SPA) - Iñigo (SPA); IV uomo: Cesar Soto Grado (SPA); V.A.R.: Juan Martínez Munuera (SPA); A.V.A.R.: Ricardo de Burgos (SPA)

Ammoniti: 33' Acerbi (L), 36' Pedro (L), 43' Immobile (L), 70' F. Anderson (L), 78' Rongier (M), 86' Harit (M), 90'+4' Payet (M)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, finisce Marsiglia - Lazio!

90'+4' Fallo di Payet su Immobile e cartellino giallo nei suoi confronti. L'ammonizione costa cara al calciatore, che salterà la prossima partita.

90'+3' Raul Moro serve Immobile sulla corsa, ma la palla è troppo lunga e l'attaccante non può arrivarsi.

90'+2' Si giocherà per altri due minuti, fino al 94'.

90'+1' Regalo in uscita della Lazio: Milinkovic perde la palla, Milik conclude ma il tiro è alto sopra la traversa.

90' Brivido Lazio: la conclusione di Payet colpisce la parte alta della traversa.

88' Velenosa deviazione di Luiz Felipe sul cross in area di rigore di Harit. Sarà calcio d'angolo in favore del Marsiglia.

86' Cartellino giallo per Harit, autore di una manata ai danni di Pedro.

85' Cambio per Sampaoli: fuori Lirola, dentro Gueye.

85' Cataldi prova a verticalizzare per Immobile, Pau Lopez anticipa ma mette la palla in out.

83' Fase confusissima della partita: Payet regala il pareggio al Marsiglia!

82' Doppia occasione Marsiglia e doppio salvataggio sulla linea.

78' Duello Immobile - Rongier, ma è l'attaccante a subire il fallo. L'arbitro opta per il calcio di punizione in favore della Lazio. Il francese rimedia l'ammonizione.

75' Doppio cambio per Sarri: escono Felipe Anderson e Luis Alberto, entrano Raul Moro e Akpa Akpro.

73' Destro piazzato di Pedro che non riesce ad angolare il tiro: la palla arriva direttamente tra le mani di Pau Lopez.

71' Calcio d'angolo per il Marsiglia, Payet mette la palla dentro a cercare Guendouzi, che colpisce di testa ma supera la traversa.

70' Arriva il cartellino giallo anche per Felipe Anderson, in ritardo su Harit.

66' Grande idea di Cataldi per Immobile in verticale, gli avversari recuperano e ripartono.

62' Gomitata di Guendouzi a Luis Alberto. Lo spagnolo rimane qualche secondo a terra, per poi proseguire regolarmente la propria sfida.

61' Brivido per la Lazio! Cross da parte di Under, Milik non ci arriva ma la palla colpisce il palo.

60' Milinkovic devia in angolo il cross di Under. L'ex Roma dalla bandierina, Pedro spazza via il pallone lontanissimo.

58' Milinkovic in verticale per Immobile che non riesce ad arpionare. Tuttavia, l'azione era ferma per posizione di off-side del bomber biancoceleste.

57' Milik si coordina, chiude Luiz Felipe. Milinkovic appoggia di petto a Strakosha per il recupero.

56' Buona azione orchestrata da Immobile, Milinkovic e Felipe Anderson. Cataldi s'incarica della conclusione: la palla va alta sopra la traversa.

55' Prima sostituzione anche per Sampaoli: esce Kamara, entra Harit.

53' Milinkovic, appena entrato, riceve direttamente da Strakosha e conclude in porta. La palla si perde altissima sopra la traversa.

52' Doppio cambio per Sarri: fuori Lucas Leiva per dar spazio a Cataldi. Esce anche Basic, dentro Milinkovic.

49' GOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile approfitta dell'errore difensivo di Saliba e consegna la palla in rete alle spalle di Pau Lopez!

48' Payet riceve da Milik e va direttamente alla conclusione: Strakosha si ritrova palla tra le mani.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Marsiglia - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+5' Duplice fischio, finisce in parità il primo tempo di Marsiglia - Lazio!

45'+5' Il gol viene convalidato: la posizione del brasiliano è regolare.

45'+5' Felipe Anderson ha trovato il gol del momentaneo 1 a 1. Tuttavia è in corso un check dell'arbitro col Var.

45'+5' Felipe Anderson crossa ma la difesa del Marsiglia mette in angolo.

45'+4' Basic per Immobile, che non riesce ad arpionare la palla. Pedro era liberissimo al suo fianco.

45'+3' Buona azione da parte del Marsiglia, Payet si trova tutto solo al limite dell'area di rigore. La conclusione, tuttavia, si perde al lato del palo.

45'+1' Calcio d'angolo in favore della Lazio, ma Luis Alberto si rifiuta di batterlo per il lancio di oggetti da parte dei tifosi.

45' Viene comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 50'.

43' Il gioco viene interrotto dopo l'intervento di Luis Alberto su un calciatore del Marsiglia. Veementi le polemiche di Immobile che, per questo motivo, rimedia l'ammonizione.

43' Palla dentro l'area di rigore, ma passa senza che alcun calciatore del Marsiglia riesca a giocarla.

42' Luiz Felipe in pressione su Under: il brasiliano concede il calcio d'angolo. Payet è, ancora una volta, pronto a battere.

40' Il Marsiglia recupera palla dopo una fase di possesso da parte della Lazio. Leiva interviene fallosamente su Payet, e l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore dei francesi.

36' Pedro arriva in ritardo su Rongier e rimedia l'ammonizione.

33' Acerbi, in occasione dell'azione che ha portato al rigore per il Marsiglia, rimedia anche il cartellino giallo.

32' Milik col mancino trova l'angolo e beffa Strakosha: il portiere aveva compreso il lato di battuta dell'attaccante senza tuttavia riuscire ad intervenire.

31' Dopo aver rivisto l'azione al Var, l'arbitro concede il calcio di rigore al Marsiglia. Milik sul dischetto pronto a battere.

31' L'arbitro va a rivedere l'azione incriminata al Var.

29' Milik si lamenta per un contatto in area di rigore di Acerbi. L'arbitro non concede il rigore, ma è in corso un check col Var.

28' Duello Pedro - Rongier, la palla va in out. Lo spagnolo si lamenta per un contatto falloso, ma per l'arbitro non c'è nulla. Si riparte da Pau Lopez.

25' L'esterno ex Spal non ce la fa: pronto a entrare in campo al suo posto Marusic.

24' Problemi fisici per Lazzari, che rimane a terra. Entrano in campo i sanitari per accertarsi sulle sue condizioni di salute.

22' Immobile sulla fascia per Pedro, ma la palla è troppo lunga. Comodo il recupero di Saliba.

21' Una grande lettura difensiva di Acerbi evita che la palla di Guendouzi arrivi a Under, in posizione perfetta davanti a Strakosha.

19' Subito dopo Rongier prova a concludere direttamente in porta: la palla si perde sopra la traversa.

18' Occasione Marsiglia! Lirola serve Milik che colpisce di testa al centro dell'area di rigore: Strakosha interviene provvidenzialmente.

17' Lucas Leiva cerca il recupero a centrocampo su Kamara, ma lo fa in modo irregolare secondo l'arbitro. Calcio di punizione per il Marsiglia.

16' Luis Alberto, servito da Lazzari, chiama in causa in verticale Immobile: il tiro è troppo lungo e l'attaccante della Lazio non c'arriva.

14' Pericoloso calcio di punizione ancora battuto da Payet: Hysaj mette provvidenzialmente la palla in angolo.

13' Buona la traiettoria del tiro di destro di Payet: ma la palla va a finire oltre la traversa.

12' Calcio di punizione in favore del Marsiglia dopo l'intervento di Luiz Felipe su Payet.

11' Buon intervento di Hysaj che toglie il pericolo dalle parti di Strakosha. Nel corso della stessa azione arriva la conclusione di Kamara dal limite dell'area di rigore: si perde alta sopra la traversa.

10' Fase di possesso palla per la Lazio. Felipe Anderson e Luis Alberto giocano nello stretto, ma lo spagnolo si porta la palla in out.

9' Rischio per il Marsiglia: Immobile, in agguato, va a un passo dall'anticipo su Pau Lopez.

6' Payet s'avvicina alla porta difesa da Strakosha: la conclusione viene murata da Luiz Felipe che mette la palla in out.

5' Luis Alberto per Lazzari che crossa all'indirizzo di Pedro che non c'arriva. Basic recupera, ma l'esterno ex Spal era in posizione di off-side, l'arbitro ferma l'azione.

3' Under penetra pericolosamente in area di rigore, la difesa della Lazio fa muro. Payet tenta di tener viva l'azione, ma si allontana dall'area.

1' Fischia l'arbitro: inizia Marsiglia - Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Nel corso del pre-partita di Marsiglia - Lazio sono arrivate le parole di Luiz Felipe: "Loro sono forti, daremo tutto per i tifosi" (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Marsiglia - Lazio, gara valida per il quarto turno della fase a gironi di Europa League. La squadra di Sarri, reduce dal pareggio contro l'Atalanta in campionato, ha fin qui ottenuto quattro punti dalla vittoria contro la Lokomotiv e dal pareggio contro l'OM. I francesi vantano tre punti in altrettanti pareggi arrivati nel corso del proprio percorso europeo. Alle 21 il fischio d'inizio di un match che mette in palio punti pesanti per la qualificazione al prossimo turno della competizione.

