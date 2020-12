RIVIVI DIRETTA - Spezia - Lazio 1-2: Immobile e Milinkovic regalano i tre punti

Serie A TIM 2020-2021 - 10ª giornata

Spezia Lazio 1-2 (15' Immobile; 32' Milinkovic, 63' Nzola)

Sabato 5 dicembre, ore 15.00

Stadio Orogel - Dino Manuzzi di Cesena

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni (45' Marchizza); Estevez (89' Piccoli), Ricci, Maggiore (64' Agudelo); Gyasi, Nzola (89' Mastinu), Farias (64' Deiola). A disp.: Krapikas, Rafael, Erlic, Sala, Bartolomei, Ismajli, Vignali. All.: Vincenzo Italiano.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (88' Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (74' Escalante), Leiva (74' Parolo), Luis Alberto (58' Akpa Akpro), Marusic; Pereira, Immobile (58' Caicedo). A disp.: Strakosha, Armini, Anderson, Cataldi, Fares, Moro, Correa. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. di Padova); Assistenti: Di Iorio - Muto; IV uomo: Di Martino; V.A.R.: Massa; A.V.A.R.: Ranghetti.

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce la gara tra Spezia e Lazio all'Orogel Stadium.

90'+1' Squillo di Andreas Pereira, che beffa Provedel sul secondo palo. Il gol viene annullato per posizione di off-side.

90' Intanto sono quattro i minuti di recupero: si giocherà fino al 94'.

89' Doppio cambio per lo Spezia: entrano Piccoli e Mastinu, escono Estevez e Nzola.

89' Il calcio di punizione viene battuto sul secondo palo: Estevez non riesce a colpire la palla di testa.

88' Ultimo cambio per la Lazio: esce Luiz Felipe, entra Hoedt.

88' Dagli sviluppi del corner, Caicedo fa fallo su Marchizza: l'arbitro concede un calcio di punizione allo Spezia.

87' Deiola cerca la conclusione di destro, ma la palla viene deviata in calcio d'angolo.

86' Agudelo supera Marusic e crossa in area di rigore: la palla arriva direttamente a Reina.

83' Ammonizione anche per Akpa Akpro, autore di un fallo su Agudelo.

81' Fallo di Ricci che, scivolando, colpisce Felipe Caicedo. Chiffi estrae il cartellino giallo. Si tratta del terzo ammonito in casa Spezia dopo Bastoni e Terzi.

79' Nzola fallisce una buona occasione per portare il pareggio allo Spezia: l'attaccante supera Acerbi ma non Reina, che fa suo il pallone.

78' Ottimo anticipo di Acerbi su Nzola, con quest'ultimo che commette fallo sul difensore della Lazio. Calcio di punizione per i biancocelesti.

76' Cross di Marchizza respinto da Lazzari, e calcio d'angolo per lo Spezia.

74' Nuovi cambi per inzaghi: entrano Escalante e Parolo, escono Milinkovic e Leiva.

73' Andreas Pereira segue Caicedo. La bandierina dell'assistente non si alza fino al momento in cui l'attaccante mette la palla in rete. Il gol però non viene convalidato.

70' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Ricci conclude in porta: il tiro è molto potente ma poco preciso.

70' Nzola per Gyasi, ma l'attaccante non passa grazie alla copertura di Luiz Felipe. Il brasiliano mette la palla in corner.

68' Caicedo subisce fallo da Chabot. È calcio di punizione in favore della Lazio, ma lo Spezia recupera subito con Agudelo su Radu. Il romeno mette la palla in out.

66' Cross di Agudelo e palla che finisce in due tempi tra le braccia di Pepe Reina.

64' Primi cambi anche per Italiano: dentro Agudelo e Deiola, fuori Maggiore e Farias.

63' Lo Spezia rientra in partita con Nzola, che sfida Acerbi, entra in area di rigore e beffa Reina con un diagonale mancino.

62' Marusic mette la palla in calcio d'angolo. La palla arriva in zona Farias, ma prima di lui c'è Pereira che allontana.

60' Cross di Lazzari per Caicedo, allontana Marchizza.

58' Primi cambi per Inzaghi: escono Immobile e Luis Alberto, entrano Caicedo e Akpa Akpro.

57' Andreas Pereira serve sulla corsa Immobile. L'attaccante riesce a evitare la rimessa dal fondo mettendo la palla in out.

56' Ottimo cambio di gioco di Marusic all'indirizzo di Milinkovic. Il 'Sergente' interviene fallosamente su Marchizza, si riprende con il calcio di punizione in favore dello Spezia.

54' L'azione dello Spezia si conclude con il passaggio troppo lungo per Nzola: la palla arriva direttamente a Reina.

52' Farias penetra in area di rigore dopo aver dribblato anche Reina. Radu interviene sulla linea della porta, mettendo la palla in corner.

50' Lazzari s'incarica della rimessa laterale dopo un lungo possesso palla dello Spezia.

46' Un solo cambio per Italiano: fuori Bastoni, dentro Marchizza.

45' Inizia la seconda frazione di gioco di Spezia - Lazio.

PRIMO TEMPO

45' Si conclude sul 2-0 in favore della Lazio il primo tempo del match.

44' Chabot tenta la conclusione ma trova l'intervento di Acerbi e Radu. Nzola recupera la palla e tira in porta, ma la palla si perde al lato.

43' Il primo tempo si concluderà al 45', non ci sarà alcun minuto di recupero.

42' Cross morbido di Farias per Chabot che fa sponda per Gyasi. L'attaccante, a tu per tu con Reina, non riesce ad arpionare la palla.

42' La Lazio aspetta lo Spezia, che vuole accorciare le distanze per rimettersi in partita.

39' Calcio d'angolo per lo Spezia dopo la deviazione di Acerbi su Nzola: Marusic allontana la palla in tuffo.

38' Batte Ricci, ma la conclusione è poco potente per poter beffare Reina.

37' Intervento falloso di Leiva su Farias. Chiffi opta per un calcio di punizione dal limite dell'area ma da posizione defilata.

37' Cross di Estevez in area, Milinkovic allontana il pericolo.

36' Sugli sviluppi del calcio piazzato c'è il cross di Ferrer, che arriva direttamente tra i guantoni di Reina.

35' Andreas Pereira perde palla e poi fa fallo su Ricci: calcio di punizione per lo Spezia.

32' GOOOOOOOOOOL! Raddoppio Lazio con Milinkovic-Savic. Il 'Sergente', da calcio di punizione, sorprende Provedel, che non si muove.

30' Lazzari serve in verticale Immobile, pronto a involarsi verso la porta difesa da Provedel. L'attaccante subisce fallo da Chabot: Chiffi estrae il cartellino giallo ai suoi danni, nonostante la Lazio chieda a gran voce l'espulsione.

28' Acerbi s'inserisce in profondità per poi scaricare su Immobile. Provedel esce bene e fa suo il pallone.

25' Secondo palo dello Spezia: questa volta è Bastoni a colpirlo al termine di un pericolosissimo contropiede della squadra di Italiano.

23' Il primo cartellino giallo lo riceve Bastoni, per il fallo su Lazzari.

22' Farias per Nzola che fallisce una clamorosa occasione di regalare il pareggio ai suoi. L'azione era stata comunque fermata dall'arbitro per posizione di off-side.

20' Sugli sviluppi del calcio piazzato arriva il cross di Bastoni. La palla arriva senza troppi problemi tra le mani di Reina.

20' Luiz Felipe interviene fallosamente su Chabot. Calcio di punizione per lo Spezia.

19' Occasione Spezia con Gyasi che vince il duello con Acerbi e tenta la conclusione in porta. La palla si perde di poco al lato della porta.

15' GOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Immobile, servito magistralmente da Milinkovic. Provvidenziale l'anticipo del 'Sergente' su Maggiore. L'attaccante si smarca e fa passare la palla sotto le gambe di Provedel.

13' Batte Luis Alberto, Immobile colpisce di testa mandando la palla abbondantemente alta sopra la traversa.

12' Lazzari prende il tempo a Bastoni, che lo trattiene commettendo un fallo. Calcio di punizione per la Lazio, Luis Alberto pronto a battere.

11' Immobile serve Luis Alberto, ma il 'Mago' è in off-side. Riparte lo Spezia.

10' Prolungato possesso palla dello Spezia, con la Lazio che rimane nella propria area di rigore.

9' Serie di finte per Farias che punta Luiz Felipe e mette una palla interessante al centro dell'area di rigore. Tocca Reina, Acerbi mette in calcio d'angolo.

8' Duro intervento di Terzi su Immobile: Chiffi dà calcio di punizione in favore della Lazio.

4' Intervento falloso di Bastoni su Milinkovic, e calcio di punizione per la Lazio. Subito dopo, è lo stesso 'Sergente' a commettere fallo su Chabot.

3' Occasione per lo Spezia. Estevez conclude in porta dal limite dell'area di rigore: il palo esterno salva la Lazio, con lo zampino di Reina.

2' Cross di Lazzari all'indirizzo di Andreas Pereira. C'è l'anticipo di Ferrer.

1' Inizia il match con la Lazio in possesso palla.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 - Le squadre entrano in campo. È il momento dell'inno della Serie A.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buon pomeriggio da Elena Bravetti e benvenuti alla decima giornata di Serie A. Archiviata la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Lazio fa visita allo Spezia, tra le neo-promosse del massimo campionato italiano. La squadra di Italiano è reduce dal pareggio in trasferta contro il Cagliari, che aveva fatto seguito alla vittoria contro il Bologna. I biancocelesti, invece, dovranno far dimenticare presto la brutta sconfitta della scorsa settimana in casa contro l'Udinese, arrivata dopo la sosta per le nazionali. All'orizzonte, per il gruppo di Simone Inzaghi, la decisiva gara contro il Bruges nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ma la "finale" di martedì passa per la gara di questo pomeriggio.

