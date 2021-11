RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Acerbi: “Siamo a buon punto. Diamo tutto, ma a volte non basta”

FORMELLO - Insieme a mister Sarri nella conferenza della vigilia di Lokomotiv-Lazio. Francesco Acerbi ha parlato in sala stampa: ecco la diretta scritta delle sue parole.

Come stai fisicamente?

"Sto abbastanza bene, cerco di tenermi sempre il più in alto possibile, fisicamente e mentalmente tra riposo e tutto. Si cerca sempre di dare il meglio, come dice il mister ci sono alti e bassi quando sei un po' più stanco, ma si prova a stare sul pezzo e a fare qualcosa in più per recuperare in fretta".

Quanto è sarriana la squadra?

"Da quando siamo partiti stiamo facendo buonissimi passi in avanti, stiamo ancora lavorando, alcune cose vanno bene, altre sono da collaudare, i dettagli soprattutto che fanno la differenza in partita. Certe volte dobbiamo stare più sul pezzo noi in campo, stiamo dando tutto, forse non basta. Su certe cose, i particolari, siamo un po' disattenti, con le squadre forti ci penalizza. Ci vuole un esame di coscienza da parte nostra, ci diciamo che dobbiamo essere sempre più attenti. Ma siamo a un buonissimo punto".

Sui calendari?

"Hanno fatto una statistica, c'è una media di 75 partite l'anno, per 50 partite si gioca ogni tre giorni. Alcuni vogliono ridurre le squadre in A, si cerca di fare qualcosa per il bene di tutti. Si sta cercando di fare qualcosa, sono tante gare".

Obiettivi personali?

"Di stare sempre al top, di dimostrare sempre a me stesso. Migliorare il mio valore, dimostrare agli altri e a me stesso che posso ancora crescere. Voglio farlo, voglio imparare. Mi fa stare sul pezzo. Per domani è una partita tanto importante, dobbiamo assolutamente portare a casa i 3 punti".

Valutazione sulla Lokomotiv e il girone?

"Un girone difficile, tutte gare complicate, si fa il viaggio verso la Russia, è difficile come tutte. Normale che ci aspetta una partita in cui dovremmo stare attenti, sono una buonissima squadra organizzata, giocano in casa. Tutte le gare in Europa sono difficili, dovremo stare attenti, fare il nostro gioco e portare a casa un risultato importante come la vittoria".

Pubblicato il 24/11