RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Bruges 2-2, biancocelesti agli ottavi

UEFA Champions League 2020-2021

Lazio - Club Bruges

Girone F - 6ª giornata

Martedì 8 dicembre 2020, ore 18:55

Stadio Olimpico di Roma

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Radu, Patric, Fares, D.Anderson, Parolo, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo. All.: Inzaghi

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta; Diatta, De Ketelaere, Lang. A disp.: Horvath, Mechele, Deli, Rits, Okereke, Badji, Dennis, Van der Bremt, Schrijvers, Krmencik. All.: Clement.

Arbitro: Cüneyt Çakır (TUR)

Assistenti: Bahattin Duran (TUR) - Tarik Ongun (TUR)

Quarto uomo: Hüseyin Göçek (TUR)

V.A.R.: Abdulkadir Bitigen (TUR)

A.V.A.R.: Mete Kalkavan (TUR)

Marcatori: 13' Correa (L), 16' Vormer (B), 35' Immobile (L), 76' Vanaken (B).

Note: Gara giocata a porte chiuse. Ammonito: 35' Hoedt (L). Espulso al 39' Sobol (B) per somma di ammonizioni entrame per gioco falloso

94' - E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Soffrendo più del previsto la Lazio pareggia 2-2 con il Bruges e strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions League

92' - PALO DEL BRUGES: De Katelaere calcia a botta sicura e colpisce la traversa a Reina battuto. Lazio che sembra in bambola e paralizzata dalla paura

91' - Cormer per il Bruges, sale anche Mignolet

90' - Saranno 4 i minuti di recupero

90' - Ammonito Marusic per perdita di tempo

89' - Contropiede Lazio, cross di Marusic e palla deviata in corner

86' - Ultimo cambio per la Lazio con Andreas Pereira che entra al posto di Correa

84' - Doppio cambio nel Bruges: escono Diatta e Clinton Mata, entrano Okereke e van der Bremt

83' - Punizione di Vormer, deviata in corner dalla barriera

80' - Progressione di Akpa Akpro che arriva sul fondo e crossa, nessuno in area per il tap in vincente. Intanto il Borussia Dortmund ha ribaltato il risultato in Russia, al momento quindi anche in caso di successo i tedeschi sarebbero primi

78' - Lazio al momento ancora qualificata agli ottavi, ma non vincendo perde la prima posizione nel girone

77' - Nel Bruges esce Balanta ed entra Rits

76' - Pareggio del Bruges: ross di Diatta, dormita difensiva e Vanaken di testa batte Reina 2-2

75' - Triplo cambio nella Lazio: escono Immobile, Lucas Leiva e Luis Alberto, entrano Correa, Escalante e Akpa Akpro.

74' - Clamorosa occasione per la Lazio in contropiede: Luis Alberto riparte e libera Immobile che prova la conclusione di destro, palla alta

69' - Pareggio del Borussia Dortmund con lo Zenit, Lazio ancora prima ma il finale sarà tesissimo (CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL MATCH)

67' - Lazio che gioca ancora bene, Marusic trova Milinkovic che con una finta manda a vuoto un avversario, la sua conclusione mancina è debole e Mignolet fa sua la sfera

65' - La squadra di Inzaghi è in controllo della sfida complice il vantaggio di un gol e di un uomo, ma sarebbe importante fare presto il 3-1 per chiudere definitivamente la sfida

63' - Azione manovrata della Lazio con Immobile che libera Correa, l'argentino si gira e calcia, Mignolet blocca sicuro

61' - Vanaken dribbla la difesa biancoceleste, provvidenziala chiusura in scivolata di Milinkovic che mette in angolo

55' - Bella azione di Marusic sulla sinistra che arriva sul fondo, entra in area e prova il tiro che Mignolet respinge

54' - Milinkovi prova a ripetere la prodezza di Spezia, la sua punizione a girare finisce altta

52' - Aggiornamento dalla Russia, Zenit sempre in vantaggio sul Borussia Dortmund.(CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL MATCH) Lazio al momento agli ottavi da prima

49' - Clamorosa occasione per la Lazio: Milinkovic Savic verticalizza per Correa che prova il diagonale, palla fuori di poco

46' - Inizia la ripresa, Inzaghi opera subito un cambio: fuori Hoedt, dentro Radu. Il mister piacentino non vuole correre rischi e toglie l'olandese che era ammonito

SECONDO TEMPO

45+1' - Termina la prima frazione! Lazio in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Correa e Immobile, con in mezzo il momentaneo pareggio di Vormer. Biancocelesti al momento non solo qualificati agli ottavi, ma che sarebbero anche primi nel proprio girone

45' - Ci sarà un minuto di recupero

44'- Bellissima azione palla a terra della Lazio, Milinkovic serve Correa che si allunga troppo la palla sullo stop e permette a Mignolet di bloccare

42' - Prima sostituzione nel Bruges: esce Lang, al suo posto entra Deli

40' - Intanto un potente acquazzone si abbatte sull'Olimpico, la gara si gioca sotto la pioggia battente

39' - BRUGES IN DIECI! Altro fallo da dietro di Sobol su Lazzari, stavolta niente sconti per l'ucraino e il Bruges rimane in dieci uomini

37' - Ammonito Hoedt

36' - Sulla punizione di Luis Alberto, Lucas Leiva (prima di testa e poi di piede) viene chiuso al momento del tiro, l'azione prosegue e la conclusione di Marusic vine rimpallata

35' - Clamorosa mancata espulsione di Sobol! L'esterno del Bruges stende Lazzari lanciato sulla destra e Cakir non estrae il secondo giallo e il conseguente rosso per il difensore ucraino.

32' - Provvidenziale Hoedt! L'olandese stacca di testa e toglie il pallone crossato da Diatta per De Ketelaere che era pronto a colpire verso Reina

30' - Lazio che ora è a quota 12 in classifica e si prende la leadership del girone davanti al Borussia Dortmund con 10.

27' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile spiazza Mignolet e riporta in vantaggio la Lazio 2-1

26' - RIGORE PER LA LAZIO! Immobile steso in area e l'arbitro indica il dischetto. Intervento imprudente di Clinton Mata che prende in pieno il piede d'appoggio di Ciro e per il direttore di gara è inevitabile assegnare il penalty

24' - Azione rasoterra del Bruges e bel destro di Vormer dalla distanza, palla altissima e lontana dai pali di Reina

20' - Aggiornamento Flash: Zenit - Borussia 1-0, Lazio-Bruges 1-1. Biancocelesti in questo momento agli ottavi da prima del girone

19' - Immobile e Lazzari in pressing su Mignolet che di piede si salva e conquista anche una rimessa laterale

18' - de Katelaere esplode il destro dal limite, palla che esce di poco alla destra di Reina

17' - Zenit in vantaggio sul Borussia grazie a Driussi, in questo momento la Lazio aggancia il Dortmund in vetta al girone F e sarebbe prima per i risultati negli scontri diretti (CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI ZENIT BORUSSIA)

15' - Pareggio del Bruges: conclusione sporca di Lang dal limite, Reina non è perfetto sulla respinta e Vormer si ritrova il pallone sui piedi per insaccare 1-1

13' - Lazio vicina al raddoppio: ancora Correa prova il diagonale, ma Mignolet è attento e blocca sicuro

12' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con El Tucu Correa. Splendida azione di Luis Alberto che entra in area e prova 'interno destro, Mignolet si supera e sulla respinta Correa insacca

10' - Intanto è iniziata anche l'altra sfida del girone tra Zenit e Borussia, risultato ancora sullo 0-0 (CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL MATCH)

8' - Bellissima azione palla a terra della Lazio con una magia di Luis Alberto che fa impazzire il Bruges, il passaggio per Correa è leggermente lungo e Mignolet blocca

7' - La pioggia diminuisce dopo l'acquazzone che si è abbattuto sull'Olimpico qualche minuto prima del match

5' - Lazio che si affaccia in area ospite: cross di Acerbi, Milinkovic svetta sull'avversario e impatta di testa, Mignolet blocca sicuro

4' - Bella iniziativa di Correa che si fa trovare libero tra le linee e cerca la verticalizzazione per Immobile, ottimo il movimento di Kossounou che anticipa e spazza

2' - Progressione di Lazzari sulla destra, Sobol lo stende e scatta subito il primo giallo

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Lazio che attaccherà verso Curva Sud.

PRIMO TEMPO

ORE 18:50 - Squadre in campo sulle note dell'inno della Champions League. Lazio con la maglia per i 120 anni con la banda nera, maglia arancione e pantaloncini neri per i Bruges.

ORE 18:40 - Il tempo non è clemente, pioggia battente all'Olimpico e squadre rientrate in campo. Pochi minuti e la sfida prenderà il via

ORE 18:30 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento prepartita. Confermate le indiscrezioni della vigilia e gli undici delle due squadre

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Bruges, valido per la sesta giornata del girone F della UEFA Champions League. Tutto in una notte per i biancocelesti che si giocano l'accesso agli ottavi di finale della competizione. Ai ragazzi di Inzaghi basta non perdere per staccare il pass, ma in ballo c'è anche il primo posto del gruppo per cui bisoga fare risultato e sperare che il Borussia Dortmund non vinca contro lo Zenit.

