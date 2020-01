RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Cremonese 4-0, poker senza storia

Lazio - Cremonese

Coppa Italia 2019/20 - Ottavi di finale

Stadio Olimpico di Roma - martedì 14 gennaio, ore 18:00

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Immobile. A disp.: Guerrieri, Strakosha, Casasola, Silva, Vavro, Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, D.Anderson, A.Anderson. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Radu, Correa, Lulic, Caicedo

SQUALIFICATI: Leiva, Marusic

DIFFIDATI: nessuno

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi. A disp.: Ravaglia, Volpe, Bia, Bignami, Migliore, Ravanelli, Boultam, Girelli, Gustafson, Valzania, Ceravolo. All.: Massimo Rastelli.

INDISPONIBILI: Piccolo, Soddimo, Mogos e Kingsley

SQUALIFICATI: Claiton

DIFFIDATI: Castagnetti, Soddimo

ARBITRO: Maggoni (sez. Lecco)

ASSISTENTI: Robilotta e Sechi

IV UOMO: Dionisi

VAR: Giua

AVAR: Ranghetti

IN AGGIORNAMENTO

90' - Senza recupero l'arbitro fischia la fine del match, Lazio che batte la Cremonese per 4-0 e stacca il pass per i quarti di finale con il Napoli in programma, al momento, il 29 gennaio.

89' - GOOOOL! Ancora Jony disegna una parabola perfetta per la testa di Bastos che batte Ravaglia e firma il 4-0. Serata perfetta all'Olimpico per i ragazzi di Inzaghi

86' - Rasoiata di Patric, Ravagliasi allunga e devia in angolo evitando il poker

84' - Azione di Andre Anderson e conclusione alta

83' - Ripartenza Lazio sull'asse Berisha - Jony e conclusione dello spagnolo su cui Ravaglia è bravo a respingere

82' - Ammonito Deli per fallo su Berisha

80' - Dal tiro dalla bandierina, sponda di Palombi per Terranova che, tutto solo daqvanti a Proto, spedisce alto. Il difensore ospite era anche in fuorigioco, si riprende con una punizione per la Lazio

79' - Cross di Palombi per Ciofani, Patric mette in angolo

75' - Numero di Andre Anderson che si porta la palla sul sinistro, conclusione deviata in corner

74' - Ci prova ancora Palombi di sinistro, palla sull'esterno della rete

72' - Ultima sostituzione anche nella Lazio: fuori Immobile, dentro Minala

71' - Cambio nella Cremonese: esce Arini, entra Valzania

70' - Tacco di Immobile per Jony che calcia di sinistro, palla alta

67' - Immobile libera Adekanye che si porta la palla sul sinistro e calcia, palla fuori di poco

66' - Punizione di Jony, Ravaglia vola e respinge, palla che resta in area per Immobile che crossa per Adekanye, fermato da Caracciolo. Proteste della Lazio, ma l'arbitro lascia correre

63' - Lazio che gestisce il risultato, occasione anche per farsi notare per Djavan e Andre Anderson

60' - Doppio cambio nella Lazio: escono Luiz Felipe e Cataldi, entrano Djavan e Andre Anderson. Cataldi è uscito toccandosi il polpaccio destro che andrà valutato nei prossimi giorni

58' - GOOOOOOL! Immobile spiazza Ravaglia dal dischetto e porta la Lazio sul 3-0

57' - Ammonito Castagnetti per proteste

56' Rigore per la Lazio! Fallo su Bastos in area e il direttore di gara indica il dischetto

55' - Cross di Patric dalla destra, deviazione della difesa della Cremonese e corner per la Lazio

54' - Secondo cambio nella Cremonese: esce Zortea, entra Boultam

53' - Grande parata di Proto che vola a respingere il sinistro potente di Palombi e mette in corner

52' - Gol annullato a Bobby Adekanye. verticalizzazione di Jony per l'olandese che batte Ravaglia. L'attaccante era partito in posizione irregolare, il Var conferma

49' - Cross di Jony, testa di Berisha che non riesce a indirizzare verso la porta di Ravaglia e la difesa della Cremonese allontana

47' - Ammonito Luiz Felipe per fallo su Ciofani

46' - Inizia la ripresa, primo pallone giocato dalla Lazio.

SECONDO TEMPO

45+4' Cross di Caracciolo per Ciofani che devia con la punta del piede, Proto blocca sicuro. Termina la prima frazione, Lazio in vantaggio grazie alle reti di Patric e Parolo. Primo tempo convincente dei ragazzi di Inzaghi

45+2' - Ancora Lazio a caccia del tris: cross di Patric, Ravaglia esce e smanaccia, sulla palla si avventa Parolo che calcia alto

45' - Saranno quattro i minuti di recupero

44' - Cross di Bastos per Adekanye, Ravaglia esce e anticipa l'olandese

42' - Cross di Adekanye, la difesa ospite allontana sui piedi di Patric che prova la conclusione, ma colpisce male e Ravaglia blocca sicuro

36' - Ancora Lazio con Adekanye che carica il tiro, ma viene fermato da Bastos che non si accorge del compagno di squadra e di fatto gli toglie il pallone

34' - Lancio di Cataldi per Adekanye, l'olandese stoppa la palla, ma si allunga un po' il pallone che Ravaglia fa suo in presa bassa

33' - Immobile verticalizza per Parolo, ma Ravaglia legge la situazione ed esce di piede salvando la retroguardia

31' - Bel cambio gioco della Lazio, da sinistra a destra per Patric che prova la conclusione mancina, tiro debole che Ravaglia blocca a terra

29' - Non ce la fa Agazzi, il portiere deve uscire e lascia il posto a Ravaglia

28' - Agazzi resta a terra ed entrano i sanitari della Cremonese. In occasione del gol di Parolo, il portiere si è procurato un brutto taglio al ginocchio

26' - GOOOOOOL! Raddoppia la Lazio con Marco Parolo. Cross dalla sinistra di Jony, palla che rimbalza in area piccola dove Parolo insacca. Lazio 2 Cremonese 0

24' - Jony è tra i più attivi sulla sinistra. Lo spagnolo è una spina nel fianco nella difesa ospite e da ogni sua iniziativa nascono le occasioni per i capitolini

21' - Ripartenza della Lazio: Adekanye serve Immobile che scivola al momento del controllo e perde il possesso palla

19' - Ancora Deli, tra i più attivi dei suoi, prova il destro dai venti metri, ma trova il corpo di Luiz Felipe che in scivolata respinge

18' - Lazio in gestione del match dopo aver trovato il vantaggio.

15' - Prima rete per Patric con la Lazio in una gara ufficiale. Lo spagnolo, che inseguiva questo traguardo da tempo, si toglie anche questa soddisfazione

11' - Cremonese pericolosa con Deli che supera Bastos, si porta la palla sul destro e calcia, la palla esce di poco alla sinistra di Proto

10' - GOOOOL! Lazio in vantaggio! Cross di Jony dalla sinistra, Agazzi esce e smanaccia, la palla resta in area e il più lesto è Patric a ribadire in rete

6' - Ancora Lazio con Immobile che prova il tiro dal limite dell'area trovando il corpo di Bianchetti che respinge e salva i suoi. Le immaggini dimostrano che il giocatore della Cremonese ha respinto il pallone con il gomito, allargando il braccio: c'erano gli estremi per un calcio di rigore.

4' - Immediata la risposta della Cremonese con Deli che calcia dal limite di destro, palla larga alla destra di Proto

3' - Prima occasione per la Lazio con Immobile che libera Adekanye in area ospite, conclusione dell'olandese che termina sul fondo

1' - Inizia il match! Primo pallone per la Cremonese. Lazio con il nuovo completo per i 120 anni che attacca verso la Curva Nord.

PRIMO TEMPO

Tutto pronto all'Olimpico per Lazio - Cremonese. Inzaghi mischia le carte e concede una chance ai giocatori che hanno trovato meno spazio nella prima fase della stagione. In campo Berisha, Jony, Adekanye, Patric e Proto. Confermati solo in 3 rispetto al match di sabato contro il Napoli. I partenopei saranno spettatori interessati del match di oggi pomeriggio perché la vincente affronterà proprio gli azzurri nei quarti.

PREMI QUI PER AGGIORNARE