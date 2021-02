RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Sampdoria 1-0: tanta sofferenza, ma basta Luis Alberto

Serie A TIM 2020-2021 | 23ª giornata

Lazio - Sampdoria 1-0 (23' Luis Alberto)

Sabato 20 febbraio 2021, ore 15:00, Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G.Pereira, Parolo, Armini, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal; Ramirez; Keita, Quagliarella. A disp.: Ravaglia, Letica, Tonelli, Bereszynski, Regini, Leris, Ekdal, Askildsen, Jankto, Thorsby, Verre, Damsgaard, Gabbiadini, Torregrossa. All. Ranieri

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Assistenti: Di Vuolo – Lombardi

IV: Maresca

VAR: Di Paolo

AVAR: Passeri

Ammoniti: 35' Adrien Silva (S), 45' Lulic (L), 60' Ekdal (S), 74' Colley (S), 82' Marusic (L), 89' Escalante (L), 94' Patric (L)

FINE PARTITA

90'+4 - Finisce qui! La Lazio soffre ma batte la Sampdoria grazie al gol di Luis Alberto.

90'+ 3 - Quagliarella calcia sulla barriera.

90'+3 - Ingenuità di Patric che stende Damsgaard fuori area e si becca il giallo. Punizione pericolosa per gli ospiti.

90'+1 - Milinkovic a tu per tu con Audero non calcia ma serve Muriqi, anticipato dalla difesa della Sampdoria.

90' - 4 minuti di recupero concessi da Massa.

88' - Giallo per Escalante che ferma Colley in ripartenza.

87' - Aumenta la pressione offensiva la Samp, Lazio bloccata nella propria metà campo.

85' - Caicedo entra al posto di Immobile.

83' - Proteste della Sampdoria per un intervento di Musacchio su Quagliarella in area di rigore. Dopo il consulto con il Var l'arbitro lascia giocare.

81' - Ammonizione per Marusic per proteste. L'esterno della Lazio era andato via ad Ekdal e si stava involando da solo verso la porta, ma Massa lo ha fermato per un fallo dubbio.

80' - Ranieri si gioca la carta Torregrossa che entra in campo al posto di Candreva.

79' - Prova la conclusione Fares dal limite dell'area, palla bloccata a terra da Audero.

77' - Muriqi si invola da solo contro Audero ben imbeccato da Milinkovic ma viene recuperato da Colley in scivolata.

73' - Giallo per Colley che stende Muriqi a metà campo.

66' - Fuori Keita e dentro Damsgaard nella Sampdoria.

66' - Muriqi manca l'appuntamento con il gol da due passi dopo il cross forse troppo forte di Marusic. Palla che sbatte sul piede del kosovaro che non riesce ad indirizzare il pallone verso la rete.

65' - Grande azione della Lazio avviata da un colpo di tacco di Muriqi e conclusa dallo stesso kosovaro che manda in porta Immobile, pescato però in fuorigioco da Massa.

62' - Altra doppia sostituzione in casa Lazio: fuori Leiva e Luis Alberto, dentro Escalante e Muriqi.

62' - Pericolosa la Sampdoria con Jankto che, disturbato da Marusic, non riesce a ribadire a rete dopo un'uscita non perfetta di Reina

59' - Secondo giallo per la Sampdoria, Ekdal stende Fares che era sgusciato via con un ottimo spunto.

55' - Doppio cambio in casa Lazio: fuori Correa e Lulic, dentro Akpa Akpro e Fares.

54' - Ci prova Lulic dopo un triangolo con Immobile ma la sua conclusione è debole e centrale.

53' - Occasione per la Sampdoria, bravo Augello ad andare via a Marusic e a mettere al centro per Quagliarella che di testa manda sul fondo.

46' - Cominica la ripresa. Doppio cambio per la Samp: fuori Ramirez e Yoshida, dentro Jankto e Bereszynski.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Finisce il primo tempo, la Lazio chiude in vantaggio grazie al gol di Luis Alberto.

45' - 1 minuto di recupero.

44' - Ammonizione per Lulic che dopo un fallo allontana la palla beccandosi il giallo.

38' - Pericolosa la Sampdoria con un doppio cross di Candreva, il primo respinto da Patric e il secondo bloccato da Reina.

36' - Calcia Milinkovic che sfiora la traversa dopo una deviazione della barriera. Sarà corner.

35' - Ammonito Adrien Silva per un brutto intervento da dietro su Correa. Punizione dal limite per la Lazio.

33' - Occasione per la Sampdoria con Quagliarella che sfrutta un errore in disimpegno di Acerbi ma calcia alto da posizione defilata.

32' - Ci prova Marusic con un destro dal limite, palla tra le braccia di Audero.

31' - Ancora Immobile protagonista con un bel sinistro da posizione defilata, bravo Audero a respingere. Sulla ribattuta Correa non riesce a ribadire in rete di testa.

29' - Rispondono gli ospiti con un colpo di testa pericoloso di Keita ben parato da Reina. L'arbitro fischia però una spinta del numero 10 blucerchiato ai danni di Patric.

27' - Vicina al raddoppio la Lazio con Immobile, ben imbeccato dal cucchiaio di Luis Alberto. Il suo sinistro al volo da buona posizione finisce alto.

23' - GOL DELLA LAZIO! Luis Alberto riceve da Milinkovic-Savic al limite dell'area, rientra sul destro e batte Audero con un preciso tiro a giro. 1-0!

21' - Prima vera occasione da gol per la Lazio con Luis Alberto che trova la porta con il sinistro da dentro l'area, bravo Audero a mettere in corner.

14' - Primo squillo della Sampdoria con un ottimo spunto di Keita che in doppio passo va via a Patric ma non pesca nessun compagno in area con il suo cross.

12' - Ancora Lazio in ripartenza, Correa cerca l'imbucata per Immobile anticipato per poco dall'uscita di Audero.

10' - Occasione per Correa dopo un ottimo scambio con Immobile, l'argentino entra in area e tenta un dribbling di troppo perdendo la palla.

6' - Sul cross dello spagnolo c'è un tocco di Augello che mette in corner e sventa il pericolo.

5' - Punizione pericolosa per i biancocelesti dalla trequarti, Luis Alberto pronto a battere.

4' - Buon inizio della Lazio che tiene il possesso palla e si avvicina pericolosamente all'area avversaria senza però trovare il pertugio giusto.

1' - Si comincia! Sarà la Sampdoria a giocare il primo pallone.

PRIMO TEMPO

Aggiornamento ore 15:02 - Prima dell'inizio, un minuto di silenzio per la scomparsa di Mauro Bellugi.

Aggiornamento ore 15:00 - Lazio e Sampdoria schierate per l'inno della Serie A, a breve il fischio d'inizio del match.

Aggiornamento ore 14:46 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio.

Aggiornamento ore 14:24 - Scendono in campo anche i blucerchiati per iniziare il riscaldamento. Entrambi gli ex Candreva e Keita titolari.

Aggiornamento ore 14:20 - Lazio in campo per il riscaldamento pre partita. Si rivede Lulic dal primo minuto, confermato Correa davanti con Immobile.

Aggiornamento ore 14:15 - Anche Audero inizia il riscaldamento.

Aggiornamento ore 14:10 - Pepe Reina entra in campo per il riscaldamento insieme ai preparatori dei portieri biancocelesti.

Vietato distrarsi per la Lazio che, prima della super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, affronta oggi la Sampdoria all'Olimpico per la 23ª giornata di Serie A. Biancocelesti che vogliono rialzare subito la testa dopo la sconfitta subita in casa dell'Inter per non perdere punti in ottica 4° posto, di fronte troveranno una squadra reduce da una sola sconfitta nelle ultime 5 partite. Niente turnover per Inzaghi che dovrà fare a meno di qualche pedina e rispolvera dal primo minuto Senad Lulic. Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it buon pomeriggio da Leonardo Giovanetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Sampdoria.