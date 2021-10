RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Sarri: "Luis Alberto? Io lavoro per il davanti della maglia, mai per il dietro"

Una bruttissima sconfitta quella subita dalla Lazio che esce con le ossa rotte dal Bentegodi di Verona. la squadra di Tudor si è imposta sui biancocelesti per 4-1: poker di Simeone e rete di Immobile che pur aveva riacceso le speranze di una rimonta all'inizio del secondo tempo. Al termine della gara il tecnico Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. (CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DELLA CONFERENZA O SCORRI A FINE ARTICOLO)

BOLOGNA E VERONA - "Fanno male nello stesso modo, al limite a Bologna eravamo ancora più morti di oggi. La situazione era abbastanza simile. A Bologna eravamo in un momento di down, questa gara mi ha sorpreso perché avevo visto la squadra consapevole dell'importanza di questa partita, poi ci siamo sciolti come neve al sole. C'erano i presupposti per tornare in gara ma alla fine c'è da constatre il livello di aggressività degli avversari che hanno dominato. Stiamo mostrando grandi limiti a livello di continiità, una squadra non può vincere con Roma e Inter e poi perdere a Bologna e a Verona con tutto il rispetto per gli avversari. Questo mi lascia pensare che a livello di mentalità dobbiamo ancora fare passi in avanti enormi. E' vero che l'Europa League è massacrante ma oggi sinceramente in campo che avevano fatto 90 minuti giovedì c'erano solo due giocatori quindi leverei l'alibi della questione fisica".

RITIRO - "Sono inaccetabili certe prestazioni dopo aver mostrato competitività in gare come quelle contro la Roma e l'Inter. E' un'analisi da fare a livello collettivo e individuale, ognuno deve guardarsi dentro e capire cosa succede. La faremo noi come staff e infatti si sta parlando con Tare di andare in ritiro per cercare di capire cosa c'è nella testa di tutti. Queste sono gare in cui è difficile avere un'idea anche di quelle che sono le prestazioni individuali. C'è poco da salvare, abbiamo fatto il contrario di quello che avevamo programmato. Abbiamo perso lucidità".

LUIS ALBERTO - "Se si vince contro la Roma e l'Inter le idee passano e poi quando si perde si cambia opinione. Mi risulta difficile dare una spiegazione logica. Io lavoro per il davanti della maglia e cerco di aiutare il dietro ma non farò mai il contrario. Metterò tutti nelle condizioni di rendere al meglio ma il mio interesse primario è la squadra e la Lazio".

Pubblicato il 24/10 alle ore 18:26

Lazio, altra umiliazione: il Verona passeggia e Simeone cala il poker

PAGELLE Verona - Lazio: Akpa a vuoto, Felipe e Pedro inesistenti. La difesa è da incubo

TORNA ALLA HOME