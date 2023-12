Supercoppa Italiana, cambiano le date? Ecco quando gioca la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Non c'è pace per la Supercoppa Italiana. Oggi il Consiglio di Lega dovrebbe ratificare le nuove date della Supercoppa italiana che si svolgeranno per la prima volta con la formula della final four con due semifinali e la finale. Si giocherà in Arabia Saudita tra Riad e Gedda, ma potrebbe esserci un nuovo cambio in agenda. Inizialmente le semifinali e le finali erano state fissate tra il 4 e l’8 gennaio. Successivamente erano state spostate a domenica 21 e lunedì 22 gennaio con la finale giovedì 25. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina avrebbero anticipato a mercoledì 17 e giovedì 18 le rispettive partite di campionato della 21ª giornata, in programma nel fine settimana di domenica 21.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbero delle novità. La Supercoppa dovrebbe giocarsi tra il 18 e il 22 gennaio e le quattro squadre recupererebbero tra febbraio e marzo le gare di campionato rinviate. i match dovrebbero combaciare con i match di Champions e Conference League che vedono impegnate le quattro. La Lazio sfiderebbe l'Inter il 19 gennaio, mentre il giorno prima toccherebbe al Napoli affrontare la Fiorentina. Il problema si è creato su richiesta degli arabi che hanno comprato tantissimi eventi e faticano a collocarli tutti nel calendario.

Una spedizione composta da Andrea Butti, responsabile delle competizioni per la Lega di Serie A, e dai rappresentanti dei quattro club ha chiuso l'accordo. Gli arabi pagheranno circa 23 milioni di premi, alla vincitrice ne andranno 7. Poi ci saranno i ricavi generati da fonti varie, inclusi i diritti tv, acquistati da Mediaset, che molto probabilmente trasmetterà le tre partite in prima serata su Canale 5.

Pubblicato il 15/12 alle 8.00