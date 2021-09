Svizzera - Italia, le pagelle dei quotidiani: Immobile scoraggiato, Jorginho delude

L'Italia trova la più lunga striscia di imbattibilità nella storia delle nazionali, ma ancora una volta non va oltre lo 0-0 nel match contro la Svizzera valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La difesa come sempre è il fiore all'occhiello azzurro, in attacco si sente un po' di mancanza di idee rispetto all'Europeo: Immobile come sempre prova a spingere e a suggerire i movimenti, ma non viene favorito né dalla fortuna nelle conclusioni né da Mancini che gli urla indicazioni per tutta la gara. Delude anche Jorginho, che poteva deciderla su calcio di rigore, bene in particolare Locatelli chiamato a sostituire Verratti. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6, Di Lorenzo 5,5, Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Emerson 6, Barella 6,5 (90' Pessina sv), Jorginho 5, Locatelli 7 (77' Verratti 5,5), Berardi 6 (59' Chiesa 6), Immobile 6 (59' Zaniolo 6,5), Insigne 7 (90' Raspadori sv), Mancini 6.

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 6,5, Di Lorenzo 6, Bonucci 6, Chiellini 7, Emerson 6,5 Barella 6,5 (90' Pessina sv), Jorginho 5, Locatelli 7 (77' Verratti 5,5), Berardi 5,5 (59' Chiesa 6,5), Immobile 4,5 (59' Zaniolo 5,5), Insigne 6 (90' Raspadori sv), Mancini 6.

LA STAMPA - Donnarumma 6; Di Lorenzo 5,5, Bonucci 6, Chiellini 6,5, Emerson 5,5; Barella 6 (45' st Pessina sv), Jorginho 5, Locatelli 6,5 (32' st Verratti sv); Berardi 5 (14' st Chiesa 6), Immobile 5 (14' st Zaniolo 6), Insigne 6. All.: Mancini 6